Ahora parece muy probable que la serie Samsung Galaxy S26 se haya retrasado

Varias fuentes afirman ahora que la serie Samsung Galaxy S26 se ha retrasado.

Probablemente tendrás que esperar hasta marzo, lo que supone un retraso de aproximadamente dos meses.

Esto se debe probablemente a que Samsung ha cambiado sus planes y ha sustituido el S26 Edge por un S26 Plus.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento de la nueva serie Samsung Galaxy S26? De ser así, te tenemos malas noticias pues se dice que se lanzaría hasta marzo, lo que significaría un retraso de dos meses, si nos basamos en lo ocurrido este año con la serie Galaxy S25.

Aunque es importante mencionar que en ese momento, solo una fuente había mencionado esto, pero ahora otras se han hecho eco de esta afirmación.

Según el reputado filtrador Ice Universe en una publicación en Weibo, se ha «confirmado el retraso» de la serie Samsung Galaxy S26, y la también reputada Setsuna Digital ha dicho que "podría retrasarse hasta marzo" (ambas fuentes a través de Phone Arena).

Ninguna de estas fuentes da una razón para el retraso, pero informes recientes sugieren que podría ser culpa del Samsung Galaxy S26 Edge; o más bien que, según se informa, no habrá un Samsung Galaxy S26 Edge debido a las bajas ventas del Samsung Galaxy S25 Edge.

Sin embargo, en lugar de lanzar solo dos teléfonos (el Samsung Galaxy S26 básico y el Samsung Galaxy S26 Ultra), se dice que la empresa está planeando un Samsung Galaxy S26 Plus, algo que probablemente ahora necesite más tiempo para desarrollar, ya que este supuesto cambio de planes es aparentemente una novedad reciente.

Cambios de nombre y opciones de chipset

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablemente esa sea la razón principal, pero también hay otros posibles problemas, ya que se dice que Samsung está dando vueltas sobre cómo llamar al modelo básico. Durante un tiempo se ha rumoreado un cambio de nombre de Samsung Galaxy S26 a Samsung Galaxy S26 Pro, pero ahora parece que se ha descartado, y podría haber más incertidumbre dentro de la empresa sobre qué modelos, si es que hay alguno, equipar con su chipset Exynos 2600 de fabricación propia.

Sin embargo, recientemente hemos sabido que Samsung ha logrado un alto rendimiento de este chipset y que su rendimiento es prometedor, por lo que podría utilizarse ampliamente.

Cualquiera de estas cuestiones, o todas ellas, podrían provocar retrasos en el lanzamiento de la línea Galaxy S26, y dado que varias fuentes afirman ahora que probablemente se retrasará, diríamos que es probable. No obstante, conviene tomar todo esto con cautela: no sabremos con certeza si la línea Samsung Galaxy S26 no llegará en su ventana de lanzamiento habitual de enero hasta que Samsung diga lo contrario o hasta que no aparezca en absoluto.

