REDMAGIC 10 Air hace su debut a nivel mundial con una mezcla entre desempeño gaming y diseño delgado

¡La espera terminó! RedMagic anunció la llegada a nivel mundial del nuevo RedMagic 10 Air, su más reciente smartphone diseñado para ofrecer un desempeño excepcional para videojuegos móviles, enfriamiento de alta tecnología y mejoras con ayuda de la inteligencia artificial. Pero no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Igual de relajado, más ligero. REDMAGIC orgullosamente anuncia el lanzamiento global del REDMAGIC 10 Air, el más reciente smartphone de la compañía que ha sido diseñado para entregar un desempeño excepcional para videojuegos móviles, un sistema de enfriamiento de alta tecnología y mejoras mediante inteligencia artificial. El REDMAGIC 10 Air combina el hardware líder de la industria y las especificaciones de un teléfono insignia con un diseño pulcro, y ligero para ofrecer una solución asequible, pero con un alto desempeño a los entusiastas de los videojuegos.

El REDMAGIC 10 Air es tan delgado con 7.85mm y tan ligero con 205g. Presenta un borde recto 2.5D con una ligera curvatura en las orillas y un marco central de aluminio

