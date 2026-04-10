Potencia, IA y cámaras avanzadas: así es la serie Xiaomi 17

¡Es oficial! Xiaomi presentó su nueva serie Xiaomi 17, pero eso no es todo, pues también le dio la bienvenida a una nueva selección de productos y accesorios AIoT.

Como eje central del anuncio de hoy, Xiaomi también presentó una evolución significativa en su alianza con Leica. La colaboración ha pasado de un exitoso esquema conjunto de I+D a un nuevo Modelo Estratégico de Co-creación, reflejando una asociación más profunda e integral de principio a fin.

Desarrollados bajo este modelo mejorado, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y Leica Leitzphone desarrollado por Xiaomi establecen un nuevo referente en fotografía móvil, combinando rendimiento de imagen de nivel flagship con diseños estilizados, resistentes y ergonómicamente refinados. Respaldada por más de un siglo de experiencia en imagen de Leica, la Serie Xiaomi 17 ofrece una experiencia flagship completa, con capacidades líderes en fotografía y video como eje central.

El artículo continúa a continuación.

Diseño atemporal detrás de la incomparable estructura Xiaomi Guardian

La serie Xiaomi 17 presenta un diseño minimalista que prioriza la elegancia y un aspecto profesional. Las líneas limpias, los bordes suaves y el diseño aerodinámico crean una apariencia sencilla y segura que refleja el refinamiento de la serie. Envuelta en curvas Golden Arc refinadas a través de innumerables iteraciones, la forma de la serie Xiaomi 17 contribuye a una sensación cómoda y fiable en la mano. Gracias a su diseño elevado y a las técnicas de fabricación LIPO de vanguardia, los biseles ultradelgados garantizan que la serie Xiaomi 17 sea cómoda y fácil de sujetar con seguridad, al tiempo que se disfruta de una pantalla casi sin bordes.

El Xiaomi Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, el Xiaomi 17 Ultra mide solo 8,29 mm² de grosor y pesa tan solo 218,4 g, con un cuerpo refinado y totalmente plano con biseles ultradelgados y una carcasa de la cámara rediseñada, más pequeña y menos intrusiva. Disponible en blanco, negro o en un impresionante verde Starlit³, ofrece un aspecto premium acorde con un dispositivo verdaderamente de gama alta. Más allá de su impresionante apariencia, la estructura Xiaomi Guardian garantiza una gran durabilidad con Xiaomi Shield Glass 3.0, que ofrece un 30 %² más de resistencia a las caídas que el Xiaomi 15 Ultra, una parte trasera de fibra de vidrio de alta resistencia, un marco de aleación de aluminio y una clasificación IP68 para una protección completa contra el polvo y la humedad.

Para una experiencia tecnológica y de imagen aún más compacta, el Xiaomi 17 mide 8,06 mm² de grosor y pesa solo 191 g², a pesar de contar con una potencia computacional de alta gama, capacidades de imagen avanzadas y una batería robusta. Disponible en llamativos colores, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue y el clásico Black³, cuenta con una cámara rediseñada, una curvatura significativamente reducida en la transición del marco y biseles ultradelgados de 1,18 mm². Además de un diseño elegante, atrevido y visualmente impactante, el Xiaomi 17 está fabricado para durar, con la estructura Xiaomi Guardian Structure, que cuenta con un marco de aluminio 6M42, cristal Xiaomi Shield Glass y certificación IP68⁶, lo que garantiza su durabilidad y tranquilidad.

Xiaomi × Leica: una colaboración visionaria en el campo de la imagen

Xiaomi continúa su colaboración con Leica para ofrecer una experiencia de imagen profesional en la serie Xiaomi 17. Basada en el tratamiento y la configuración de lentes ópticas Leica UltraPure, la serie Xiaomi 17 ofrece un rendimiento fiable en una amplia gama de condiciones de iluminación, conservando los detalles tanto en escenas luminosas como con poca luz. Una configuración de lentes de alta gama con revestimiento multicapa ayuda a reducir los reflejos y las interferencias ópticas, lo que permite que llegue una luz más limpia al sensor. La imagen en toda la serie está respaldada por herramientas como el asistente de creatividad con IA y las funciones Xiaomi HyperConnect, que incluyen el intercambio de archivos y la configuración Multicam, lo que permite un flujo de trabajo de disparo y edición más flexible.

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Diseñado para capturar imágenes potentes y versátiles, el Xiaomi 17 Ultra abre nuevos caminos con el primer sensor de cámara principal LOFIC de 1" de Xiaomi. El sensor de imagen Light Fusion 1050L utiliza tecnología de condensadores de última generación para aumentar significativamente la capacidad total y permitir un rendimiento HDR de última generación. Otro avance clave es la cámara Leica de 200MP y 75-100 mm, que cuenta con un zoom óptico mecánico de 75-100 mm.

Fabricada según las referencias ópticas APO de Leica, la cámara teleobjetivo mantiene una alta calidad de imagen con un mínimo de imágenes fantasma y franjas de color en todo el rango de zoom, y se amplía a una distancia focal equivalente a 400 mm (17,2x) gracias a la avanzada tecnología del sensor para una fotografía de largo alcance excepcional. Además de sus avanzadas capacidades de fotografía fija, el Xiaomi 17 Ultra ofrece una videografía ultradinámica con funciones de grabación, color y estabilización de calidad cinematográfica, incluyendo Dolby Vision® o ACES Log con una resolución de hasta 4K a 120 fps tanto en la cámara principal como en la teleobjetivo.

Por su parte, el Xiaomi 17 compact, buque insignia en materia de imagen, cuenta con un versátil sistema de imagen, centrado en el sensor de imagen Light Fusion 950 de gama alta, con un tamaño de 1/1,31" y 2,4 μm 4 en 1 Super Pixel, que ofrece un impresionante rango dinámico alto de 13,5 EV para obtener imágenes ricas y realistas en cualquier condición de iluminación. Como complemento, cuenta con un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, que ofrece fotografía de retratos de 60 mm, zoom óptico de 5x, macro preciso de 10 cm y zoom ultra AI de 20x. Para los autorretratos, la nueva cámara frontal de 50 MP cuenta con un autofoco mejorado tanto a corta como a larga distancia. La videografía es igualmente sólida, ya que admite Dolby Vision® 4K a 60 fps y grabación Log 4K a 60 fps para obtener detalles nítidos, colores uniformes y una estabilidad impresionante, lo que mejora la claridad y agiliza el flujo de trabajo para obtener capturas de calidad profesional.

En consonancia con el rico legado fotográfico de Leica, el sistema de cámara líder en el sector del Xiaomi 17 Ultra se puede mejorar aún más con dos complementos fotográficos actualizados. El nuevo kit fotográfico Xiaomi 17 Ultra presenta un diseño significativamente más ligero y compacto, que incluye una correa para la muñeca, un obturador personalizable de dos etapas, un botón de vídeo dedicado y una clasificación IP54, todo ello inspirado en las cámaras profesionales y disponible en varios colores. Para los entusiastas dedicados, el kit fotográfico Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro mejora la experiencia con una empuñadura de cuero PU antideslizante de primera calidad que recuerda a los icónicos cuerpos de Leica, una batería integrada de 2000 mAh (típica), un botón de obturación desmontable para una ergonomía personalizada y una interfaz de usuario única en modo Fastshot, que ofrece un control completo para la fotografía profesional.

El rendimiento de élite se une a la potencia de vanguardia

Detrás de cada miembro de la serie Xiaomi 17 se encuentra la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, líder en el sector, que ofrece un rendimiento inigualable y el conjunto de funciones más avanzado que se puede encontrar en un SoC móvil. La CPU Qualcomm Oryon de tercera generación de alto rendimiento y diseño personalizado, la GPU Qualcomm® Adreno™ de última generación, la avanzada NPU Qualcomm® Hexagon™, la RAM y el almacenamiento son adecuados para las tareas móviles más exigentes y satisfacen fácilmente las necesidades de los usuarios, incluyendo la captura rápida de fotos y vídeos, videollamadas de alta claridad, multitarea de alta productividad y juegos que consumen muchos recursos. La serie Xiaomi 17 introduce HyperCharge de hasta 100W y, además, carga PD-PPS de 100 W, lo que abre una amplia gama de cargadores compatibles.

La serie Xiaomi 17 introduce una nueva generación de potencia con su revolucionaria batería Xiaomi Surge, que cuenta con un contenido de silicio líder en el sector del 16 % para una densidad energética y una longevidad extraordinarias. El Xiaomi 17 Ultra alberga una enorme batería con una capacidad de 6000 mAh (típica), compatible con HyperCharge por cable de 90 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 cuenta con una batería aún mayor, de 6330 mAh (típica), con HyperCharge por cable de 100 W y HyperCharge inalámbrico de 50 W. ⁴ Esta avanzada tecnología de batería contribuye al diseño delgado y ligero de la serie, lo que garantiza una experiencia fluida y repleta de funciones con un rápido suministro de energía.

Tecnología de pantalla refinada que destaca el color, la claridad y la eficiencia

Equipada con pantallas diseñadas para adaptarse a sus capacidades de imagen y rendimiento, la serie Xiaomi 17 cuenta con paneles OLED personalizados con un brillo máximo de hasta 3500 nits, lo que garantiza una visibilidad clara en cualquier condición de iluminación. La frecuencia de actualización LTPO de 1-120 Hz, combinada con la atenuación de CC, ofrece imágenes fluidas y cómodas con una fatiga ocular mínima durante un uso prolongado.

La serie presenta el panel de pantalla M10 personalizado por Xiaomi, que ofrece un mayor brillo con una eficiencia energética mejorada. El Xiaomi 17 Ultra también estrena la tecnología Xiaomi HyperRGB, un diseño de subpíxeles OLED rediseñado que mejora la claridad y optimiza aún más el consumo de energía, reforzando la reputación de Xiaomi por sus pantallas nítidas y vibrantes.

(Image credit: Xiaomi)

Disponibilidad

El Xiaomi 17 está disponible en 4 colores: negro, verde aventura y azul hielo, con variantes de almacenamiento de 256 GB y 512 GB. Precio desde $ 24,999 mxn

El Xiaomi 17 Ultra está disponible en tres colores: negro, blanco y verde estelar, con variantes de almacenamiento de 512 GB y 1 TB. Precio desde $35,999

El kit fotográfico Xiaomi 17 Ultra Pro está disponible en color negro con precio de $3,999

Además, los usuarios que compren la serie Xiaomi 17 en los mercados elegibles disfrutarán de tres ventajas exclusivas sin coste adicional: una prueba de 3 meses de Google AI Pro con acceso ampliado a Google AI y 2 TB de almacenamiento en la nube; una prueba de 3 meses de YouTube Premium, con acceso sin anuncios y descargas sin conexión en YouTube y YouTube Music; y una prueba de 4 meses de Spotify Premium con reproducción sin anuncios, descargas sin conexión y calidad de audio mejorada.

Más productos de Xiaomi

Pero eso no es todo, Xiaomi también presentó el nuevo Xiaomi Watch 5, la nueva Power Bank Xiaomi Ultrathin 5000 15 W, el nuevo Xiaomi Tag, los REDMI Buds 8 Pro y la nueva Xiaomi Pad 8 añadiendo rendimiento inteligente, diseño refinado y conectividad fluida para el día a día.

Xiaomi Pad 8

La Xiaomi Pad 8 está diseñada para ofrecer un equilibrio ideal entre potencia, portabilidad y productividad en movimiento, posicionándose como el modelo estándar más potente de Xiaomi a nivel global hasta la fecha. Cuenta con una pantalla de 11.2 pulgadas con resolución 3.2K, brillo de hasta 800 nits y tasa de refresco de 144 Hz, que brinda una experiencia visual fluida y detallada tanto para trabajo como entretenimiento. Impulsada por la plataforma Snapdragon® 8s Gen 4, ofrece un rendimiento optimizado para la multitarea, mientras que su batería de 9200 mAh y carga turbo de 45 W permiten acompañar jornadas largas sin interrupciones. Con un diseño ultradelgado de 5.75 mm y un peso de 485 g, además de cámaras de 13 MP y 8 MP y hasta 256 GB de almacenamiento, la Xiaomi Pad 8 se presenta como una opción versátil y eficiente para quienes buscan productividad y movilidad en un solo dispositivo.

Xiaomi Watch 5: una experiencia de gama alta con Wear OS by Google

Impulsado por la última versión de Wear OS by Google (Wear OS 6), Xiaomi Watch 5 ofrece una experiencia de smartwatch de nivel flagship, combinando una interacción intuitiva con acceso fluido a los servicios de Google. Las apps optimizadas de Google, incluyendo Google Calendar, Play y Maps, permiten un uso eficiente desde la muñeca. Como el primer smartwatch de Xiaomi que integra Google Gemini desde el primer momento, Xiaomi Watch 5 permite asistencia natural y manos libres para tareas cotidianas, información y navegación, todo sin necesidad de usar el teléfono.

La interacción se mejora con gestos rápidos avanzados impulsados por sensores EMG, IMU y PPG, lo que permite realizar acciones esenciales con simples movimientos de la mano o la muñeca. A través de 2 gestos generales (pellizcar dos veces y frotar dos veces) y 3 gestos personalizables (chasquear los dedos, sacudir la muñeca y rotarla), los usuarios pueden rechazar llamadas, silenciar alarmas, iniciar entrenamientos, controlar de forma remota la cámara para fotos y videos, o acceder a apps compatibles de Google como Google Gemini y YouTube Music, brindando una experiencia más fluida y completamente manos libres durante el día. El control entre dispositivos se potencia con Xiaomi HyperConnect, permitiendo, por ejemplo, acceder de forma remota a la cámara del teléfono para fotos y grabaciones, así como gestionar dispositivos conectados mediante Xiaomi Smart Hub.

Diseñado para un uso prolongado diario, Xiaomi Watch 5 incorpora una batería de 930 mAh con 10% de contenido de silicio-carbono, mejorada con la tecnología Xiaomi Surge Battery y una arquitectura de doble chip impulsada por Snapdragon W5 Gen 1 y el coprocesador de bajo consumo BES2800, ofreciendo hasta 6 días de batería en modo inteligente o hasta 18 días en modo ahorro de energía. Integrado en un marco de acero inoxidable, Xiaomi Watch 5 cuenta con una pantalla ultra grande de 1.54 pulgadas con biseles ultradelgados, protegida por cristal de zafiro tanto en la parte frontal como posterior para una mayor durabilidad a largo plazo. El seguimiento integral de salud y fitness incluye chequeos de salud con un solo toque, análisis avanzados de entrenamiento y un seguimiento preciso en exteriores con GNSS de doble banda compatible con mapas offline. Diseñado para equilibrar rendimiento, inteligencia y un acabado premium, Xiaomi Watch 5 ofrece una experiencia de smartwatch totalmente conectada, pensada para los estilos de vida modernos.

Power Bank Xiaomi UltraThin 5000 15 W: energía ultradelgada para una vida en movimiento

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W redefine la carga portátil con un diseño ultradelgado y ligero, pensado para la movilidad diaria. Con tan solo 6 mm de grosor y un peso de 98 g,¹³ su formato compacto tipo tarjeta cabe fácilmente en bolsillos o bolsas pequeñas, convirtiéndose en el aliado ideal para traslados, viajes y días largos fuera de casa.

Diseñada para estilos de vida modernos, la power bank admite carga rápida tanto inalámbrica como por cable, además de ofrecer salida simultánea en ambos modos. Con hasta 15 W de carga inalámbrica rápida y carga por cable USB-C de alta velocidad,¹⁵ proporciona energía eficiente cuando el tiempo es limitado, mientras que su alineación magnética asegura una carga estable y un uso cómodo con una sola mano. A pesar de su perfil minimalista, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W integra una batería de alta densidad de 5000 mAh con 16% de contenido de silicio-carbono, respaldada por una gestión térmica avanzada y múltiples protecciones de seguridad para un rendimiento confiable y estable. Con un acabado en aleación de aluminio y elegantes opciones de color, equilibra portabilidad, rendimiento y durabilidad, haciendo que llevar energía contigo sea tan sencillo como tu día a día.

Xiaomi Tag: localización inteligente para lo esencial del día a día

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Tag ofrece una experiencia de rastreo simple y confiable que se integra perfectamente en la vida cotidiana. Compatible con Apple Find My o Google Android Find Hub, funciona dentro del ecosistema iOS o Android elegido por el usuario, permitiendo localizar fácilmente objetos de uso diario como llaves, mochilas o equipaje a través de plataformas familiares.

Equipado con funciones inteligentes, Xiaomi Tag admite búsqueda remota de objetos, modo perdido, localización colaborativa y protección avanzada de la privacidad. Cuando está conectado a un smartphone y dentro del rango de Bluetooth, los usuarios pueden encontrarlo fácilmente y activar un sonido desde la app Apple Find My o Google Android Find Hub. El modo perdido permite marcar un objeto como extraviado y añadir información de contacto para facilitar su recuperación, mientras que la localización colaborativa mejora aún más las posibilidades de encontrarlo al permitir compartir su ubicación de forma segura dentro de la red. Para reforzar la privacidad y evitar rastreos no deseados, el teléfono alerta automáticamente al usuario si detecta un dispositivo de rastreo desconocido moviéndose con él.

Diseñado para el uso diario, Xiaomi Tag cuenta con un formato compacto y ligero con un aro exterior metálico y un cuerpo minimalista. Con un peso aproximado de 10 g, se fija fácilmente a llaves, mochilas o maletas sin añadir volumen, mientras que su diseño con sistema de enganche integrado permite usarlo directamente desde el primer momento. Pensado para la vida real, ofrece más de un año de duración de batería con una pila reemplazable CR2032 y resistencia al polvo y al agua con certificación IP67.

REDMI Buds 8 Pro: sonido inmersivo con cancelación inteligente de ruido

Diseñados para ofrecer un sonido rico, detallado y una experiencia inmersiva en el día a día, los REDMI Buds 8 Pro incorporan una configuración mejorada de triple driver coaxial que proporciona graves más profundos, voces más claras y un audio equilibrado en todas las frecuencias. Con soporte para Dolby Audio, elevan la experiencia en contenidos como películas, videos y videojuegos, aportando mayor claridad y dimensión, además de diálogos nítidos y más realistas. Esta experiencia se complementa con una unidad independiente de procesamiento de sonido integrada en cada auricular, lo que garantiza una calidad consistente en distintos dispositivos y aplicaciones.

Además, los REDMI Buds 8 Pro integran Xiaomi Dimensional Audio, que ofrece múltiples modos de audio espacial adaptados a diferentes escenarios: modo estándar para uso diario equilibrado, modo música para resaltar voces y bajos, modo video con una escena sonora más cinematográfica, modo juego con mayor precisión espacial y modo audiolibros para una reproducción de voz más clara y enfocada.

Pensados para mantener la concentración incluso en entornos complejos, los REDMI Buds 8 Pro cuentan con cancelación activa de ruido de hasta 55 dB y un ancho de banda ampliado de hasta 5 kHz, reduciendo eficazmente tanto ruidos de baja frecuencia como sonidos ambientales más agudos. Un algoritmo adaptativo avanzado analiza el entorno hasta 32,000 veces por segundo, ajustando la cancelación en tiempo real para una experiencia más estable y silenciosa. En llamadas, su sistema de triple micrófono con reducción de ruido mediante IA minimiza el sonido ambiental, garantizando comunicación clara tanto en interiores como exteriores. Además, su diseño resistente al viento mejora la captación de voz incluso con ráfagas de hasta 12 m/s.

Para mayor practicidad, los REDMI Buds 8 Pro ofrecen carga rápida, brindando hasta 2 horas de reproducción con solo 5 minutos de carga, así como una autonomía de hasta 8 horas continuas o hasta 33 horas en total con el estuche. Sus controles táctiles intuitivos, conectividad Bluetooth con dos dispositivos y resistencia al polvo y al agua IP54 los hacen ideales para el trabajo, viajes y entrenamientos. En conjunto, los REDMI Buds 8 Pro combinan sonido inmersivo, cancelación inteligente de ruido y un diseño práctico para ofrecer una experiencia inalámbrica premium.

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