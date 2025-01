El OnePlus Open 2 podría opacar al Galaxy Z Fold 6 con el diseño más delgado del mundo y una impermeabilidad impresionante

Oppo ha compartido detalles sobre el Find N5, que probablemente pasará a llamarse OnePlus Open 2 fuera de China

El Oppo Find N5 será extremadamente delgado, con apenas espacio suficiente para un puerto USB-C

También tendrá una clasificación de resistencia al agua IPX9, algo muy raro en los teléfonos.

El OnePlus Open fue uno de los mejores teléfonos plegables de 2024, por lo que la compañía podría haber lanzado un sucesor similar y probablemente habría demostrado que se mantendría a la altura de la competencia. En cambio, parece que tendremos algunas mejoras importantes.

En varias publicaciones de Weibo detectadas por Android Authority , el gerente de productos de Oppo, Zhou Yibao, compartió imágenes e información sobre el Oppo Find N5 y, según informes anteriores, es probable que el OnePlus Open 2 sea simplemente una versión renombrada de este dispositivo.

Según esta información, no es algo malo, ya que el Oppo Find N5 será increíblemente delgado. Yibao afirma que "la delgadez no es el límite del Find N5, sino el límite del puerto de carga". Puedes ver que este es el caso en las imágenes a continuación, con solo una pequeña franja de marco a cada lado del puerto USB-C.

Imágen 1 de 3 El Oppo Find N5 junto a un iPhone 16 Pro Max (Crédito de la imagen: Oppo) (Crédito de la imagen: Oppo) (Crédito de la imagen: Oppo)

Eso significa que probablemente este sea el teléfono plegable más delgado hasta el momento, y que será imposible hacer un teléfono plegable que sea mucho más delgado que este sin sacrificar el puerto de carga, o que la mitad sin puerto sea mucho más delgada, lo que podría hacer que el teléfono se sienta desequilibrado.

Algunas de las otras imágenes también resaltan cuán delgado es este teléfono, con un grosor similar al de cuatro tarjetas de crédito cuando el teléfono está desplegado, y mucho más delgado que un iPhone 16 Pro Max.

Lamentablemente, no se han proporcionado las dimensiones exactas, pero el OnePlus Open 2 seguramente será un poco más delgado que el Samsung Galaxy Z Fold 6, que posiblemente sea su rival clave, al menos hasta que se lance el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Será sumamente resistente al agua

Y esa no es la única forma en que el Oppo Find N5, y por lo tanto probablemente también el OnePlus Open 2, supera al Galaxy Z Fold 6, ya que Zhou Yibao también reveló que tiene clasificaciones de resistencia al agua IPX6, IPX8 e IPX9.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El número que aparece al final es el que importa en este caso, y la mayoría de los teléfonos tienen, en el mejor de los casos, una clasificación de "8", lo que significa que pueden sumergirse al menos a 1,5 metros de profundidad en agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Tener la clasificación de "9" también significa que este teléfono también está protegido contra chorros de agua a alta temperatura y alta presión.

No es demasiado sorprendente que se pueda ofrecer este nivel de protección, ya que también era una característica del OnePlus 13, pero no está presente en la mayoría de los teléfonos, incluido el Samsung Galaxy Z Fold 6, que tiene una calificación de '8' pero no de '9'.

Sin embargo, la clasificación completa del Galaxy Z Fold 6 es IP48, y el "4" significa que tiene protección contra objetos sólidos de más de 1 mm de tamaño. El Oppo Find N5, y probablemente también el OnePlus Open 2, no tienen esa protección, por lo que esa es un área en la que Samsung supera a este rumorado modelo.

Será interesante ver si el Samsung Galaxy Z Fold 7 puede igualar esto en delgadez y resistencia al agua, pero tenemos dudas.

En cuanto a cuándo se lanzarán estos teléfonos, esperamos que el Oppo Find N5 se presente en febrero, pero probablemente solo para China. Sin embargo, es de esperar que el OnePlus Open 2 se lance a nivel mundial poco después, y el Samsung Galaxy Z Fold 7 probablemente no llegue antes de julio.