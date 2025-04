nubia Neo 3 GT 5G: El smartphone con estética cyber-mecha, mini LEDs y luces RGB perfecto para los gamers

¡Llegó el sueño de todo gamer móvil! nubia anunció el inicio de su segunda temporada de lanzamientos en México, y vaya forma de hacerlo.

Este segundo año inicia presentando el nuevo nubia Neo 3 GT 5G, un smartphone diseñado para ofrecer una experiencia de alto rendimiento para el mundo gamer con un desempeño sobresaliente y un diseño único de estética cyber-mecha con mini LEDs y luces RGB.

Este anuncio que sin duda será recibido con gran entusiasmo por parte de la Comunidad Gamer del país, está enmarcado por el impulso internacional que la marca obtuvo tras su exitosa participación en el Mobile World Congress 2025, donde los dispositivos nubia fueron reconocidos por su equilibrio entre diseño, potencia, funcionalidad y los precios más asequibles.

