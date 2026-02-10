Motorola presentó el nuevo "motorola signature", un smartphone con grandes características
Lo nuevo de Motorola llega a México y promete muchísimo.
¿Listos para conocer todo sobre el nuevo motorola signature? Recordemos que la compañía reveló el primer vistazo el mes pasado durante el CES 2026.
Diseño y pantalla
Sin duda, uno de los aspectos que más destacan en un nuevo dispositivo son su diseño y pantalla, en este sentido, el motorola signature ofrece un diseño renovado, destacando sus delgadas dimensiones de 162.1 x 76.4 x 6.99 mm y un peso de solo 186g
- Protección: Ofrece protección IP69/IP68 contra inmersión en agua y cumple con la certificación MIL-STD-810H.
- Colores: Está disponible en dos elegantes tonos PANTONE: Martini Olive y Carbon.
- Pantalla: Su panel Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva.
- Soporta Dolby Vision y HDR10+.
- Cuenta con una tasa de refresco de hasta 165Hz.
- Alcanza un brillo máximo de 6200 nits.
- La pantalla está Validada por Pantone en color y tono de piel (Skin Tone).
Poder fotográfico
- Sensor principal de 50MP con el sensor Sony LYTIA 828, el sensor más grande de Motorola hasta la fecha, que ofrece Dolby Vision para videos con calidad cinematográfica. También puedes disfrutar de grabación de video 8K, cámara lenta 4K y colores y tonos de piel Pantone Validated.
- Teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico 3x. Cuenta con el sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP para una resolución excepcional incluso a distancia. Esto se aplica a su capacidad Super Zoom Pro 100x con tecnología moto ai, que captura fotos y retratos lejanos con precisión.
- Objetivo ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 122° para capturar paisajes pintorescos de una manera que la mayoría de las cámaras no logran. Este objetivo también funciona como cámara macro para capturar los detalles más pequeños y primeros planos artísticos.
- La cámara selfie de 50 MP cuenta con un sensor Sony LYTIA 500 de 50 MP, que crea imágenes con un gran contraste gracias a la tecnología Quad Pixel. Incluso permite grabar videos en 4K con colores vivos y una claridad impresionante.
Otras características destacadas
- Chipset: Incorpora el potente Snapdragon 8 Gen 5.
- Sistema Operativo: Viene con Android 16.
- Memoria y Almacenamiento: Ofrece configuraciones de memoria LPDDR5X de 12GB o 16GB , con opciones de almacenamiento UFS 4.1 de 256GB, 512GB o 1TB.
- Batería y Carga Rápida: La autonomía está garantizada con una batería de 5200mAh de Silicon-Carbon.
- Carga con Cable: Admite carga TurboPower cableada de 90W.
- Carga Inalámbrica: Soporta carga TurboPower™ inalámbrica de 50W.
- Carga Reversible: Incluye carga reversible inalámbrica de 10W y carga reversible con cable de 5W.
Sin duda, el motorola signature promete grandes sorpresas y nosotros no podemos esperar más para contarles todo sobre este dispositivo.
