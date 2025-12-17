Los mejores regalos de Infinix para esta Navidad

Ya te encontraste con el problema más común de fin de año, ¿qué regalar esta Navidad? De ser así, no tienes de qué preocuparte, pues Infinix tiene una guía con los mejores regalos.

Y lo mejor de todo es que podrás encontrar todas las ofertas en Mercado Libre y a través de TikTok Shop.

Los mejores regalos para gamers (y no tan gamers)

Infinix GT30 pro

Disponible desde $5,999 MXN

Experiencia gaming superior. El smartphone de Infinix para gamers de todos los niveles. Su diseño futurista está inspirado en las cyber mechas, con líneas limpias y una textura distintiva cómoda para horas y horas de juego.

Procesador MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G. Para una potencia inigualable de juego y Sistema de FPS al máximo todo el día

Pantalla Gaming AMOLED de 1.5K y 144Hz con protección visual: Fluidez extrema.

Gatillos GT. Control a nivel de una consola.

Infinix NOTE 50 Pro

Disponible desde $4,299 MXN

Diseño premium y resistencia excelente. Ideal para profesionales jóvenes pues combina una imagen elegante, un cuerpo resistente y gran rendimiento.

Carga Rápida All-Round 3.0 de 90W y cargador magnético inalámbrico de 30W incluido. Menos tiempo conectado, más tiempo de juego.

Pantalla AMOLED 6.78" a 144 Hz: fluidez para scrollear, jugar y streamear.

Marco Armor Alloy Ultrarresistente para que te preocupes menos por caídas y golpes en tu día a día.

Infinix HOT 60 Pro+

Disponible desde $3,499 MXN

Entretenimiento y diversión para tu día a día. Resistente y ultra delgado para que lo lleves donde sea y juegues sin preocupaciones.

Protección Corring Gorilla Glass 7i. Proteje tu pantalla contra caídas y rayaduras.

Diseño curvo 3D ultradelgado (5.95 mm, 155 g). Uno de los más delgados de su tipo

Carga 45W + batería 5610 mAh para maratones de contenido.

Tu regalo de Navidad va protegido con Carlcare

Carlcare es el servicio postventa oficial de Infinix en México, con soporte técnico y gestión de garantía para todas las compras de smartphones Infinix en toda la República Mexicana.

Si compras un regalo de Infinix en esta Navidad, tu experiencia está cubierta de punta a punta.