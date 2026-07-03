El iPhone Ultra de Apple podría hacer subir los precios de los teléfonos plegables casi un 20%; no es de extrañar que Samsung no le tema a su llegada

Un nuevo informe sugiere que los precios de los teléfonos plegables podrían subir un 18% este año

Esto se debe, en parte, al iPhone Ultra, que podría salir al mercado a un precio muy elevado

Es muy probable que Samsung y otras marcas se beneficien de este cambio en el mercado

El 2026 podría ser uno de los años más importantes hasta la fecha para los teléfonos plegables, ya que parece que el iPhone Ultra plegable finalmente llegará en septiembre. Pero, si bien eso sin duda emocionará a cualquiera que haya estado esperando un teléfono plegable de Apple, también podría traer malas noticias para los consumidores.

Verás, según un informe reciente de Counterpoint Research (vía 9to5Mac), el precio promedio de los teléfonos plegables podría aumentar hasta un 18 % este año, y ese aumento se deberá en parte al próximo modelo de Apple.

Específicamente, se prevé que el precio promedio suba a 1,485 dólares (aproximadamente 1,110 libras esterlinas / 2,140 dólares australianos), y eso se debe en parte a que el propio iPhone Ultra probablemente costará mucho más que eso; un informe reciente de IDC predice que el teléfono podría venderse por hasta 2,500 dólares (alrededor de 1,870 libras esterlinas / 3.600 dólares australianos), y ese podría ser solo el precio inicial.

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Al tratarse de un iPhone, sin duda será popular y, por lo tanto, podría elevar el precio promedio de los teléfonos plegables. Pero su impacto podría extenderse también a otras marcas, ya que un iPhone plegable de 2.500 dólares podría hacer que esos precios resulten más aceptables cuando se comparan con los teléfonos de Samsung y otras empresas.

Un rival bienvenido

Los modelos tipo concha, como el Galaxy Z Flip 7, podrían costar menos pronto (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Teniendo esto en cuenta, tal vez no sea sorprendente que un ejecutivo de Samsung dijera el año pasado que el gigante coreano "da la bienvenida a otros a sumarse a esta categoría", en respuesta a una pregunta sobre la llegada del iPhone Ultra.

No te sorprendas, entonces, si los futuros dispositivos plegables de Samsung cuestan más que los actuales -y no solo por el aumento de los precios de la memoria RAM y la inflación, sino también por el impacto de Apple-.

Aun así, este informe de Counterpoint también trae buenas noticias en cuanto a precios, ya que, si bien predice que los plegables tipo libro seguirán subiendo de precio, se espera que los modelos tipo concha bajen de precio en promedio, lo que los acercará "más a las alternativas de smartphones tipo barra de gama alta".

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Así que, mientras que los plegables tipo libro podrían empezar a parecer aún más inalcanzables para muchos compradores, los modelos tipo concha podrían volverse cada vez más accesibles.