Es una realidad, para hacer teléfonos ligeros tenemos que sacrificar algunos aspectos, y la resistencia podría ser una de ellas, de hecho, el rumoreado iPhone 17 Air, podría dejar atrás el titanio para darle paso a un armazón de aluminio.

Además, este rumor cobra más peso por reciente información procedente del blog coreano yeux112.

Cambiar el titanio por un marco de aluminio tiene sentido, pero significa que la resistencia pasa a un segundo plano en favor de la ligereza. Y no estoy seguro de estar a favor de eso.

Al fin y al cabo, el Samsung Galaxy S25 Edge se las arregla para hacer uso del titanio y eso es un superteléfono. Así que, en la misión de adelgazar los smartphones, aún me gustaría que el titanio formara parte de la mezcla. Déjenme explicarles por qué.

Promocionando el titanio

Admito que al principio no me convencía la idea de utilizar titanio en los chasis de los teléfonos, ya que lo consideraba más un truco de marketing que una característica realmente útil. Pero cuando probé el iPhone 15 Pro Max, el Samsung Galaxy S24 Ultra y sus sucesores, el iPhone 16 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra, me convertí al titanio.

Mi giro de 180 grados en la opinión sobre el titanio se debe a mi costumbre de no usar fundas para los teléfonos insignia, como parte de mi aprecio por el diseño industrial elegante. Esto no se mezcla con una inherente torpeza y mala suerte que a menudo hace que estos caros teléfonos se precipiten contra suelos y superficies duras de un modo u otro.

Los que tienen un chasis de acero inoxidable tienden a astillarse, abollarse y rayarse, pero los teléfonos de titanio antes mencionados se benefician enormemente de la dureza del metal y básicamente se encogen de hombros ante los golpes accidentales que les doy.

Así que espero que más teléfonos, incluido el próximo Samsung Galaxy Z Fold 7, utilicen titanio.

Frio como el aluminio

Después de haber estado recientemente en una boda, soy partidario de teléfonos más finos y ligeros que me ayuden a evitar bultos indeseados en mi traje (deja de reírte de la espalda). Pero no quiero que esto vaya en detrimento de la resistencia, así que la idea del aluminio en el iPhone 17 Air me hace levantar una ceja.

También me gusta el peso de los iPhones; los antiguos modelos Pro y su chasis de acero inoxidable tenían algo de solidez y calidad.

Desde entonces he optado por el titanio para los teléfonos Max más grandes, ya que su menor peso hace que sean más fáciles de manejar con una sola mano. Pero mucho más ligero correría el riesgo de hacer que estos teléfonos insignia de Apple se sientan potencialmente más baratos que sus precios de lista.

Dicho esto, Apple todavía puede ser innovadora de vez en cuando, y no me sorprendería que los de Cupertino estuvieran trabajando en algún tipo de aleación o diseño que enhebrara la línea entre un teléfono superligero y delgado y uno que no se estropeara con una caída extraña.

Ya hemos visto a Apple hacer eso con su cristal Ceramic Shield, así que quizás podríamos ver la llegada del «Aluminium Armor» con el iPhone 17 Air; el tiempo lo dirá, y probablemente será en un evento de Apple en septiembre.