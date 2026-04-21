Adiós, Cosmic Orange: se han filtrado los posibles colores del iPhone 18 Pro, y todo el mundo habla de un tono en concreto

Se han filtrado cuatro posibles colores para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Entre ellos se encuentran el azul claro, el gris oscuro, el plateado y el cereza oscuro

El cereza oscuro es el más destacado, y las reacciones en Internet parecen muy positivas

Cada año, Apple modifica en cierta medida los colores de sus iPhones, y este año no parece ser una excepción, ya que al parecer se han filtrado los cuatro tonos del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, incluido un nuevo color llamativo.

Macworld ha recibido información "de una fuente familiarizada con la cadena de suministro de Apple" sobre los colores en los que se venderán los modelos iPhone 18 Pro y, al parecer, incluyen azul claro, gris oscuro, plateado y cereza oscura.

Se dice que este último color encabezará la gama como sustituto del tono naranja cósmico en el que está disponible el iPhone 17 Pro, y en la imagen de abajo puedes ver cómo quedarían este y los tonos gris oscuro y azul claro. La opción plateada no aparece en la imagen, ya que se dice que es similar al tono plateado actual.

El artículo continúa a continuación.

(Image credit: Macworld)

Un tono impresionante

Personalmente, me encantan tanto el azul claro como el cereza oscuro, pero este último en especial; de hecho, si no fuera porque voy a llevar el teléfono en una funda, ese color casi bastaría por sí solo para convencerme de cambiarme de modelo.

Las reacciones en Reddit son igualmente positivas, con usuarios que dicen cosas como «qué color», «ese Dark Cherry sería sin duda mi primera opción», «ese color cereza es una locura» y «lo quiero ya».

Es solo una pequeña selección de comentarios, pero en lo que respecta al Dark Cherry, parecen ser casi universalmente positivos, por lo que Apple podría tener aquí un verdadero éxito.

A modo de referencia, la serie iPhone 17 Pro se vende en plateado, azul profundo y naranja cósmico, y aunque esa selección parece gustar en general, es justo decir que el naranja cósmico fue controvertido, lo que hasta ahora no parece ser el caso con el Dark Cherry.

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Así que realmente espero que esta filtración sea cierta, pero probablemente no lo sabremos con certeza hasta septiembre, ya que es entonces cuando se espera el lanzamiento de los próximos iPhone.

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