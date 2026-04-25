La verificación de edad de Apple en iOS es un desastre en este momento, pero podría ser la solución que necesitamos

Es probable que el iPhone 12 tenga un aspecto diferente al del iPhone 11 Pro Max (arriba)

Los controles más estrictos de verificación de edad para el contenido en línea —especialmente en las redes sociales— se están convirtiendo en la norma en todo el mundo, y con iOS 26.4, Apple introdujo controles de edad a nivel del sistema operativo en algunos de sus iPhones para demostrarle a Helen Lovejoy de Los Simpson (y a otros gobiernos del mundo real) que, por fin, alguien está pensando en los niños.

El lanzamiento no ha sido nada fácil —al igual que los lanzamientos de los controles de verificación de edad— especialmente para quienes no cuentan con los pocos documentos de identidad aprobados por Apple (que incluyen tarjetas de crédito, pero no de débito).

Hablamos de la actualización en el último episodio del podcast (donde puedes vernos a mí, a Josephine Watson, a Axel Metz, a Lance Ulanoff y a Rob Dunne hablar de muchos otros temas, como el teclado mejorado del iPhone y el giro hacia la IA de Allbirds), pero para continuar nuestra conversación aquí: a pesar de algunos contratiempos, esta podría ser la mejor forma de avanzar en la verificación de edad y los controles de identidad en general en línea.

El artículo continúa a continuación.

Apple FINALLY fixes iPhone keyboards, under-16s taken offline and OpenAI faces its next big hurdle - YouTube Watch On

Pensemos en los niños

He crecido con Internet y he visto cómo ha ido transformándose a medida que las plataformas se modifican y diseñan para ser más adictivas, propagando sin control desinformación generada por bots que está destruyendo nuestras vidas tanto en el mundo real como en el digital. Qué alegría.

Aunque me encantan las redes sociales como YouTube —creo que mis canales favoritos contribuyeron a despertar en mí un auténtico amor por el aprendizaje que me ayudó muchísimo en la escuela y que aún hoy me sigue ayudando—, el sistema que tenemos está fallando y las cosas tienen que cambiar.

Las verificaciones de edad y las prohibiciones generales son un enfoque, pero pueden ser un instrumento contundente donde se necesita un bisturí preciso. También plantean importantes preocupaciones sobre la privacidad: como ya hemos visto, algunos sitios manejan mal los escaneos de documentos de identidad (en beneficio de los hackers), y existen temores legítimos de que los gobiernos conozcan tu actividad en línea (especialmente para los grupos marginados).

Pero aquí es donde espero que Apple pueda intervenir.

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Una solución ideal no requiere que todas las empresas conozcan toda la información de tu identificación, ni que un gobierno sepa exactamente dónde visitas. El sitio solo necesita saber que tú eres 1) una persona real y 2) que cumples con el requisito de edad. Por lo tanto, una versión de identificación digital de la autenticación de dos factores que simplemente envíe datos limitados de manera privada podría funcionar de maravilla. Sin embargo, también requeriría confiar en que el sistema sea tan privado como promete.

(Image credit: Apple)

Apple cuenta con sólidas medidas de protección de la privacidad de los datos de los usuarios en sus dispositivos, y se encuentra en una posición privilegiada para crear mi sistema de identificación ideal, ya que se ha ganado una gran confianza en la privacidad de su plataforma e incluso se ha enfrentado a gobiernos que han intentado reducir sus medidas de protección.

Claro, sus esfuerzos actuales no son perfectos, pero Apple podría trabajar en algo mucho mejor, y espero que lo haga. De esta manera, podríamos mantener cierto nivel de privacidad en línea y, al mismo tiempo, ayudar a frenar las granjas de bots que arruinan Internet y evitar que los niños accedan a contenido que no deberían.

La realidad es que los gobiernos están presionando con fuerza en materia de verificación de edad y seguridad en línea, por lo que no es cuestión de si cambiará el statu quo, sino de cuándo. Naturalmente, los internautas más avispados han encontrado soluciones alternativas que funcionan por ahora utilizando VPN y otros métodos, pero es posible que estas soluciones no existan para siempre.

Cuanto más esperemos para proponer una buena solución (aunque no sea perfecta), más probable será que nos quedemos con algo terrible (incluidos varios de los métodos que se barajan ahora). Desde una mejor posición de partida, podríamos seguir evolucionando, en lugar de dar bandazos de enfoques máximos a mínimos, lo cual me temo que es un ciclo en el que, de lo contrario, podríamos encontrarnos atrapados.

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