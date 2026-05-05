Infinix presenta en México el GT 50 Pro 5G PUBG MOBILE Edition en la Battle of Champions

¡Es oficial! El nuevo Infinix GT 50 Pro 5G PUBG MOBILE Edition debutó durante la final de PUBGM x OXXO Battle of Champions.

Este suceso marca el inicio de la campaña de teasing de la marca, reveló al dispositivo que ya ha sido designado como el teléfono oficial del torneo internacional PUBG MOBILE PMGO, tras superar rigurosas pruebas de control de temperatura extrema para garantizar un rendimiento de nivel competitivo.

El evento "Battle of Champions: Survival Royale", celebró su cuarta edición reuniendo a diez de los mejores jugadores de PUBG Mobile y diez creadores de contenido. En este contexto de máxima exigencia, el ganador, Sergio Iván Flores, recibió un Infinix NOTE 60 Pro junto con su trofeo, mientras que los asistentes fueron testigos del desempeño del nuevo GT 50 Pro 5G en una arena profesional.

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Además, los cientos de fans que asistieron al evento pudieron interactuar por primera vez con el equipo en la "Cooling Zone" de Infinix. En este espacio, los usuarios comprobaron que el GT 50 Pro 5G es el único en el mercado en integrar un sistema de enfriamiento líquido real, diseñado específicamente para mantener la estabilidad del procesador bajo situaciones de alta presión, como las vividas durante las finales del torneo.

Innovación en Enfriamiento: HydroFlow

El sistema HydroFlow es la pieza central que permite el alto rendimiento del dispositivo, al ofrecer características que lo posicionan a la vanguardia del gaming móvil:

Cubre 100% de las áreas de calentamiento: Su arquitectura asegura una disipación total del calor en los componentes críticos, evitando caídas de FPS (cuadros por segundo) y asegurando que el equipo se mantenga frío durante sesiones prolongadas.

Diseño icónico: El teléfono presenta una ventana trasera distintiva en forma de "W", lo que permite a los entusiastas de la tecnología ver directamente el funcionamiento de la tubería del sistema de enfriamiento líquido.

Mente fría, juega frío: Infinix ofrece una ventaja competitiva real, lo que asegura que el jugador mantenga la concentración total en la partida sin preocuparse por el sobrecalentamiento del hardware.

Esta presentación fue solo el primer vistazo de lo que la serie GT tiene preparado para el mercado nacional. Al consolidarse como la herramienta oficial para torneos de la talla de PMGO, el GT 50 Pro 5G reafirma el papel de Infinix como un motor de innovación y un aliado estratégico de la cultura gamer en América Latina.

Disponibilidad

El Infinix GT 50 Pro 5G se lanzará oficialmente en México el próximo 13 de mayo. Durante los próximos días, Infinix México continuará revelando detalles adicionales sobre especificaciones y canales de venta a través de sus plataformas oficiales.