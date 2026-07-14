HUAWEI Pura 90s Series llega para que captures, te expreses y trabajes con estilo

Huawei presentó en Kuala Lumpur la HUAWEI Pura 90s Series, junto con los HUAWEI FreeClip 2 S y la HUAWEI MatePad Air, una línea pensada para que cualquiera pueda capturar momentos, mostrar su estilo y crear sin complicaciones. La idea es ofrecer dispositivos que funcionen bien juntos en el día a día y que lleguen muy pronto a Latinoamérica.

El Pura 90s quiere ser el teléfono para quien toma fotos con intención pero sin enredarse. Su cámara telefoto incorpora un sensor ultragrande de 200 MP y viene acompañada de la tecnología True‑to‑Colour 2.0 y procesamiento por inteligencia artificial para obtener colores más fieles y retoques rápidos desde el mismo equipo. Huawei habla de una filosofía de diseño llamada “Ritmo del Color”, con líneas limpias, paleta en capas y un marco central con degradado de dos tonos que busca darle una identidad visual distinta. En la práctica, eso se traduce en mejores resultados en tomas a distancia, macro y en condiciones de poca luz, además de herramientas que facilitan pasar de la captura al retoque.

También presentaron nuevos audífonos y otros productos

Los HUAWEI FreeClip 2 S apuestan por mezclar moda y comodidad: tienen un acabado brillante y dos combinaciones de color, Azul y Plata, y un estuche de carga trabajado en más de 100 pasos que ofrece un 20% más de espacio interior para guardar también pequeños accesorios. El puente C‑bridge combina silicona líquida suave con un acabado metálico texturizado, y la pintura pasa por 22 procesos para lograr un ajuste cómodo y elegante. Su experiencia open‑ear permite escuchar música, podcasts y llamadas sin aislarte por completo del entorno, pensado para usarlos todo el día sin sacrificar estilo.

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(Image credit: Huawei México)

La HUAWEI MatePad Air llega como una tablet delgada y ligera con perfil de 5.3 mm y pantalla OLED PaperMatte que busca ofrecer colores precisos y una visual clara para trabajar y crear. Huawei la presenta como una herramienta con productividad a nivel PC, integrada con un conjunto de funciones de inteligencia artificial que ayudan a convertir ideas en contenido y a mantener un flujo de trabajo más fluido en movilidad. Es una apuesta por llevar potencia y herramientas creativas a un dispositivo fácil de cargar y usar fuera de la oficina.

(Image credit: Huawei México)

En conjunto, estos tres productos forman un ecosistema orientado a capturar, expresar y crear en distintas situaciones cotidianas, desde fotos y estilo personal hasta productividad y creación de contenido. Huawei promete seguir desarrollando su ecosistema para ofrecer experiencias más conectadas e inteligentes, y confirma que los dispositivos estarán disponibles muy pronto en la región latinoamericana.