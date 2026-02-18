Pixel 10a: IA avanzada y fotografía profesional al alcance de más usuarios

¡La espera terminó! Google presentó oficialmente el nuevo Google Pixel 10a. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Este lanzamiento refuerza la promesa de la serie A de democratizar el acceso a las herramientas más innovadoras de Google, poniendo en manos de más usuarios la magia de la inteligencia artificial y la excelencia fotográfica que distingue a Google Pixel.

Google Pixel 10a llega para demostrar que la vanguardia tecnológica puede ser accesible, fusionando la inteligencia artificial de Gemini y capacidades de cámara de nivel profesional en un equipo resistente, cómodo y lleno de estilo.

Estética renovada y compromiso con la durabilidad.

El diseño de este dispositivo apuesta por un perfil más estilizado, liso y sin elementos salientes (la cámara se integra en la parte posterior del teléfono), exclusivo de la Serie A. Este diseño permite que se apoye en cualquier superficie plana y sea cómodo de sostener o guardar en el bolsillo. Además, los usuarios podrán elegir entre cuatro colores que se adaptan a su estilo: Lavanda, Frambuesa, Gris Niebla y Obsidiana.

Este modelo es el teléfono de la serie A más duradero hasta la fecha. Su pantalla cuenta con la tecnología Gorilla® Glass™ 7i de Corning® mejorada para resistir rayones y caídas, además de certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo.

Con la sostenibilidad como eje central, Google Pixel 10a se posiciona como el dispositivo de la Serie A con más componentes reciclados hasta ahora, implementando elementos como cobalto, cobre, oro y tungsteno reciclados. Su diseño se complementa con un elegante marco de aluminio 100% reciclado con un acabado satinado y un panel trasero compuesto por un 81% de plástico reciclado.

La pantalla más brillante de su clase.

La experiencia visual da un salto de calidad con la incorporación de la pantalla Actua de 6.3 pulgadas, la cual es la más luminosa jamás vista en esta familia (un 11% más que Google Pixel 9a). Esto asegura una claridad impecable, incluso bajo el sol más intenso.

Además, el Google Pixel 10a optimiza su rendimiento con una carga más rápida que la del Google Pixel 9a, ya que ofrece más de 30 horas de duración de batería en uso normal y hasta 120 horas con el Modo de Ahorro de Batería Extremo encendido.

Toma fotos extraordinarias todos los días.

Equipado con un sistema de cámara dual (48 MP principal y 13 MP ultra gran angular), Google Pixel 10a captura detalles nítidos incluso con poca luz.

Google Pixel 10a con funciones que llegan por primera vez a la serie A:

Toma Perfecta Automática: El dispositivo encuentra el mejor momento o la expresión ideal de cada persona para que todos salgan bien con un solo toque.

El dispositivo encuentra el mejor momento o la expresión ideal de cada persona para que todos salgan bien con un solo toque. Asistente de Cámara: Gracias a los modelos de IA de Gemini, esta función te orienta para mejorar la composición y el encuadre de tus tomas. Lograr fotos espectaculares será algo instintivo, sin importar tu nivel de experiencia.

Y, por supuesto, integra también poderosas herramientas de fotografía como:

Agrégame: La IA permite crear fotos grupales perfectas donde nadie se queda fuera.

La IA permite crear fotos grupales perfectas donde nadie se queda fuera. Editor Mágico: Transforma tus imágenes moviendo personas, cambiando el clima o reimaginando elementos completos con IA generativa procesada al instante.

Gemini ofrece lo mejor en el Google Pixel 10a.

Impulsado por el procesador Google Tensor G4 y 8 GB de RAM, este smartphone está diseñado para potenciar el poder de la IA en tus manos. El dispositivo se lanza con Android 16 y su interfaz Material 3 Expressive, llena de nuevos efectos de fondo de pantalla y personalización.

La experiencia de IA se enriquece con herramientas como:

Gemini Live: Mantén conversaciones naturales sin usar las manos e incluso comparte tu pantalla para hablar sobre lo que estás viendo. Así podrás pedir ideas sobre la distribución de los muebles de tu casa o encontrar recomendaciones de libros en una librería.

Mantén conversaciones naturales sin usar las manos e incluso comparte tu pantalla para hablar sobre lo que estás viendo. Así podrás pedir ideas sobre la distribución de los muebles de tu casa o encontrar recomendaciones de libros en una librería. Gemini integrado: Te ayuda a completar tareas rápidamente; por ejemplo, puede conectarse con Google Maps para encontrar los mejores restaurantes cercanos y enviar la lista al chat del grupo

Migración sencilla y actualizaciones por 7 años

Cambiarte a Google Pixel 10a es más sencillo que nunca gracias a la integración total entre Quick Share y AirDrop®, facilitando la transferencia de tus archivos sin importar tu sistema operativo anterior. Asimismo, al ser un dispositivo nativo de Android, tu inversión está protegida a largo plazo con siete años de actualizaciones de sistema, seguridad, y Pixel Drops. Por si fuera poco, el sistema operativo Android 16 incluye protección ante robo y un escudo inteligente para protegerte a ti y a tu información sensible.

Podrás encontrar este dispositivo en versiones de 128 GB y 256 GB.

Google Pixel 10a estará disponible oficialmente en México a partir de marzo del 2026.