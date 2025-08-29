El Google Pixel 10 tiene una controvertida función de batería que no se puede desactivar, pero no es un motivo para descartarlo

El Google Pixel 10 viene con límites de rendimiento de la batería que no se pueden desactivar.

La función Battery Health Assistance reduce gradualmente el voltaje y la capacidad después de 200 ciclos y hasta 1000 ciclos.

Las reacciones en línea sugieren frustración.

El pixel 10 lleva muy poco de ser revelado, sin embargo, eso no ha impedido que la controversia lo alcance, sobre todo por una nueva configuración de salud de batería que no se puede desactivar.

Según informa Android Central, la serie Google Pixel 10 viene con una función obligatoria llamada «Asistencia para el estado de la batería», que limita el voltaje y la velocidad de carga del teléfono con el paso del tiempo. Los límites comienzan en 200 ciclos y continúan hasta los 1000 ciclos. Un informe de Android Authority corrobora que la función no se puede desactivar.

Para aquellos que no estén familiarizados con el término, «ciclo» se refiere simplemente al proceso de vaciar y recargar la batería. Suponiendo que el teléfono se cargue a diario, esto podría significar que los límites de la batería se activan después de menos de un año de uso, y que el rendimiento empeora en los años siguientes.

Sin embargo, en TechRadar estamos seguros de que la función de limitación de la batería del Pixel 10 no debería ser un factor decisivo si estás pensando en comprar uno. Sigue leyendo para conocer nuestro análisis.

El reclamo

El Google Pixel 6a ha sido retirado recientemente de la tienda en línea de productos reacondicionados de Google.

A diferencia de otras controversias tecnológicas, en este caso no hay ningún elemento de sugerencia o teoría conspirativa: por lo que sabemos, se trata de una característica real que afectará a la duración de la batería de la serie Google Pixel 10. La cuestión es más bien cómo reaccionarán los usuarios ante esta información.

Naturalmente, una «característica» que empeora claramente el rendimiento del teléfono no va a ser muy popular, y los fans de Pixel han reaccionado en consecuencia. En un hilo de Reddit, el usuario Toni_Segui escribió: "En cuanto a esta imposición de Google, si no dan marcha atrás, por mi parte, el año que viene me pasaré a Samsung o incluso a Apple".

El usuario gosangst fue menos diplomático y comentó: "Google realmente odia a sus clientes".

Parece que algunos comentaristas en línea están tomando esta función de limitación de la batería como una razón para evitar el Google Pixel 10. Nos hemos puesto en contacto con Google para obtener comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta.

También es cierto que los teléfonos Google Pixel tienen un historial accidentado en lo que respecta a las baterías. Recientemente, Google retiró el Pixel 6a de su tienda de productos reacondicionados tras recibir informes de que algunas unidades se incendiaron (aunque no se dio ninguna razón oficial). Es posible que algunos usuarios desconfíen de Google en lo que respecta a la tecnología de las baterías.

La realidad

El Google Pixel 10 sigue siendo una opción válida, a pesar de sus estrictas limitaciones en cuanto a batería.

La mayoría de los usuarios de tecnología saben a estas alturas que las baterías, incluso las recargables, son en última instancia componentes consumibles, o al menos que se degradan con el tiempo. Incluso los mejores teléfonos Google Pixel han tenido anteriormente problemas con la duración de la batería e incluso con su seguridad, por lo que tal vez no sea sorprendente que Google haya adoptado una postura tan firme.

Es probable que la intención detrás de Battery Health Assistance sea hacer que el deterioro de la batería de tu teléfono sea más gradual y menos perceptible, al tiempo que se evita someterla a un esfuerzo excesivo.

Si todo sale según lo previsto, esto debería proporcionar una experiencia más fluida y sostenible a largo plazo. Recuerde que no se puede evitar el deterioro de la batería con el uso, es algo que ocurrirá de todos modos.

Sin embargo, Google tiene que ponerse al día en lo que respecta a la confianza de los usuarios de teléfonos en su tecnología de baterías, por lo que quizá habría sido inteligente incluir la opción de desactivar Battery Health Assistance.

Aun así, no hay por qué alarmarse por este tipo de tecnología. Los mejores teléfonos actuales cuentan con años de soporte técnico tras su lanzamiento, por lo que limitar el hardware en aras de la longevidad tiene cierto sentido. Por supuesto, usted decide si le parece una compensación razonable; háganoslo saber en los comentarios.