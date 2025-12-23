El HUAWEI Mate X7 reinventa la fotografía plegable con tecnología "True-to-Colour"

Es una realidad, los smartphones plegables llegaron para quedarse, sin embargo, muchos fabricantes siguen usando la tecnología plegable como su principal innovación, lo que deja en segundo plano diferentes aspectos como lo son las cámaras.

Y nuevamente ha sido Huawei quien demuestra por qué es una de las marcas más innovadoras del mercado, y lo hace con el Mate X7, el primer plegable con una tecnología fotográfica que no tienen ni siquiera las cámaras réflex.

Cámara True-To-Colour: la primera en toda la industria fotográfica

En 2024 Huawei ya había sorprendido con el Mate X6, que fue el primer teléfono con una cámara Ultra Chroma, la cual presumía hasta hoy de ser la más avanzada en captura de color en todo el mercado, pues era capaz de captar hasta 1.5 millones de canales espectrales, capturando más colores que los que el ojo puede captar. Y ahora, con el HUAWEI Mate X7, se estrena la tecnología True-to-Colour, que captura el color con 44 % más fidelidad que la cámara Ultra Chroma.

Esto permite que, tanto en escenarios de poca o exceso de luz, la cámara capture colores hiperrealistas, de hecho, este nuevo estándar no es único en los smartphones, sino en toda la industria de fotografía móvil.

Fotografía tomada con el HUAWEI Mate X7 (Image credit: HUAWEI)

Asimismo, también es el primer smartphone plegable de Huawei con una Cámara de Ultra Apertura de 50 MP RYYB, la cual tiene un tamaño de sensor de 1/1.28 pulgadas, y permite la entrada de hasta un 32% más luz en comparación con la cámara principal del HUAWEI Mate X6. Y, como su nombre lo dice, cuenta con apertura variable de F 1.4 - F 4.0 y 10 tamaños diferentes para ajustar la apertura física.

Por otro lado, la Cámara Macro Telefoto también ha recibido una importante mejora en su capacidad de captura de luz, pues su tamaño de 1/2.51 pulgadas permite la entrada de 86% más luz, en comparación con la de la generación anterior.

Módulo de cámara rediseñado

Por primera vez, Huawei ha rediseñado el módulo de cámaras para su familia de teléfonos plegables, esto con la finalidad de reducir su volumen. Este nuevo módulo cuenta con componentes de menor área y motores más pequeños y precisos, que hacen que la cámara principal tenga un 43% menos volumen que la generación anterior.

Por otra parte, la cámara de Macro Telefoto tiene un 19% menos volumen que la generación anterior, gracias a que cuenta con el primer lente macro telefoto con periscopio de estructura vertical.

Este módulo de cámara rediseñado ha contribuido a que el HUAWEI Mate X7 sea más delgado que el Mate X6, sobre todo considerando que esta nueva generación cuenta con cámaras con lentes mucho más grandes. Y es que cuando el teléfono está plegado tiene sólo 9.5 mm de grosor, y abierto alcanza la medida de 4.5 mm de grosor.

Experimenta la nueva era fotográfica en plegables

El HUAWEI Mate X7 ya está en México, y podrás conocerlo en cualquiera de nuestras XX HUAWEI Experience Store, para ser de los primeros en experimentar esta nueva era fotográfica, y cuyo legado en tecnología de imagen ha llevado a Huawei a ser reconocida como una de las compañías más innovadoras del 2025 por la revista Times.

Disponibilidad y precio

El HUAWEI Mate X7 ya está disponible en preventa por $48,999 pesos.