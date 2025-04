KRUPS transforma la rutina del café con sus nuevas espresserías para el hogar

¿Eres amante del café? De ser así, no te puedes perder esta nota, ya que KRUPS presentó KRUPS Precision y Krups Authentic+ las nuevas espresserías manuales de alta gama. Así que no se pierdan ningún detalle.

Estos nuevos dispositivos ponen en manos de los verdaderos amantes del espresso la capacidad de dominar cada detalle del proceso, con la calidad y maestría de un barista… pero a su manera, desde la comodidad de su casa.

Con un sistema que permite ajustar la molienda, personalizar la extracción y preparar desde un espresso intenso hasta un latte suave y cremoso, KRUPS Precision eleva el café diario a una experiencia sensorial auténtica, permitiendo implementar las técnicas ideales para la elaboración de esta bebida. Todo, con el respaldo de un diseño elegante e intuitivo, sin perder de vista lo esencial: el placer de crear la taza de café perfecta.

