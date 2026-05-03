La Ninja Creami ya no es la única heladera del mercado: estas son las alternativas que tengo en mente para los helados de este verano

(Crédito de imagen: Amazon / Target / Ninja / GreenPan / Edited by Gemini)

Durante los últimos dos veranos, la Ninja Creami ha sido la heladera más genial de la ciudad. Este ingenioso aparato está diseñado para preparar helados, sorbetes o batidos con el mínimo esfuerzo, con solo pulsar un botón preprogramado. Ninja ha ampliado la gama para incluir una versión «Deluxe» (con recipientes XL y la capacidad de mezclar dos sabores a partir de una sola base) y una máquina «Scoop & Swirl» que también puede dispensar helado cremoso para disfrutar en casa de las delicias de Mr Softee o Mr Whippy.

Sin embargo, recientemente mi bandeja de entrada se ha visto inundada de noticias sobre marcas que lanzan sus propias máquinas de helados para competir con Ninja. La atención se centra en las máquinas de helado cremoso que también pueden servir deliciosos granizados. He encontrado opciones tanto para compradores de EE. UU. como del Reino Unido, pero ten en cuenta que no todos los modelos están disponibles en ambas regiones.

Una que me ha llamado especialmente la atención es la máquina «My Mug» de Dash. Este compacto aparato de 29,99 dólares te preparará una ración individual de helado cremoso (o sorbete, o yogur helado...) en 20 minutos exactos, ideal si tienes mucho calor y necesitas urgentemente un refresco para animarte. Esa no está disponible en el Reino Unido, pero una alternativa para los británicos es la Mini Digital Ice Cream Maker de Lakeland, que cuesta 19,99 £ y tiene un recipiente de 500 ml que no ocupará todo tu congelador.

Sigue leyendo para conocer mi selección de las mejores máquinas de helado suave, helado y granizados, de Ninja y otras marcas, para refrescarte o satisfacer tus antojos de dulces este verano.

Las máquinas de helados más geniales

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