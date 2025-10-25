Sabor sin culpa: reinventa los postres de Día de Muertos con la Ninja Air Fryer Double Stack

Sin duda, Halloween y Día de Muertos son una de las festividades más coloridas y especiales del año, transformando nuestras cocinas de colores, aromas y creatividad.

Los postres tradicionales, como el pan de muerto, churros, buñuelos o dulces de calabaza, siguen siendo protagonistas a pesar de que cada vez más personas buscan versiones más saludables y prácticas, sin perder sabor ni textura.

La freidora de aire Ninja® Air Fryer Double Stack convierte esta búsqueda en realidad. Su diseño de doble canastilla permite preparar dos comidas completas y hasta cuatro alimentos al mismo tiempo. Sus dos cestas en torre, junto con la tecnología de cocción por aire con acabado inteligente en cuatro capas, garantizan resultados crujientes, homogéneos y llenos de sabor en cada preparación al cocinar con menos aceite, de manera rápida y sencilla.

En la práctica, la magia se hace realidad de la siguiente forma:

Churros rellenos de chocolate: una masa suave de agua y mantequilla, harina y huevo se transforma en churros crujientes por fuera y tiernos por dentro, cocinados en la freidora a 180 °C por 10-12 minutos. Rellenos con chocolate y espolvoreados con canela y azúcar, son el postre perfecto para disfrutar sin culpas.

Chips de mandarina deshidratada: rodajas finas de mandarina, barnizadas con miel y un toque de canela, se convierten en un snack natural, dulce y aromático tras ponerlas en la Ninja Air Fryer Double Stack en su función deshidratar. Ideales para acompañar un café de olla, atole o un delicioso ponche.

Donitas de calabaza con glaseado de canela: puré de calabaza, huevo, azúcar, harina, polvo para hornear y canela se combinan y se hornean en moldes de silicón a 170 °C durante 12-15 minutos. Cubiertas con un glaseado ligero, estas donitas suaves, doradas y llenas de sabor son el toque final perfecto para cualquier platillo en otoño.

Con la freidora Ninja Air Fryer Double Stack, preparar postres especiales de esta temporada se vuelve una experiencia divertida y sin complicaciones. Sus seis funciones personalizables —freír al aire, asar, hornear, rostizar, recalentar y deshidratar— transforman cualquier receta en una experiencia más ligera y saludable, convirtiéndose en un verdadero aliado culinario para quienes desean sorprender y compartir momentos especiales con la familia y amigos con recetas innovadoras, crujientes y llenas de estilo.