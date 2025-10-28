Frío hasta los huesos: Ninja Slushi celebra el Día de Muertos con estilo

Halloween y Día de Muertos está a la vuelta de la esquina, así que es momento de experimentar las delicias de la riqueza gastronómica de nuestro país. Pero, creemos que es tiempo de "probar" algo diferente.

En estas celebraciones, las mesas mexicanas se llenan de tradición y sabor, no solamente con el pan de muerto o la calabaza en dulce como protagonistas sino también con exquisitas bebidas refrescantes que despiertan la mística y la imaginación de grandes y chicos.

Para ello, la nueva y única máquina de bebidas Ninja Slushi, con sus cinco ajustes preestablecidos, llega como el aliado ideal para preparar granizado, aguanieve (granizado con alcohol), malteada, frappé y congelado sin necesidad de utilizar hielo. Su sistema RapidChill congela líquidos de manera uniforme para obtener una textura suave. Su versatilidad permite transformar vino, café, refrescos, jugos, leche y más en bebidas heladas en minutos. Con un solo botón, transforma sabores típicos de la temporada como mandarina, cempasúchil y chocolate de muerto en texturas divertidas y refrescantes.

Las fiestas de disfraces, las reuniones familiares y las ofrendas son los espacios perfectos para deleitar a los invitados con bebidas innovadoras. Con Slushi es posible recrear tu bebida favorita helada o frappé para que la fiesta nunca pare. Aquí te compartimos cinco que sí o sí debes preparar:

Granizado de mandarina con chile en polvo: inspirado en los dulces picositos de la infancia. Para celebrar Halloween con un toque refrescante, Slushi con su capacidad XL lo hace ideal para fiestas, manteniendo las bebidas congeladas hasta por 12 horas. Permite transformar ingredientes de temporada en bebidas heladas llenas de color y sabor. Por ejemplo, el granizado de mandarina con chile en polvo se prepara mezclando jugo natural de mandarina con unas gotas de limón y miel, luego se procesa en Slushi hasta lograr la textura perfecta de granizado. Finalmente, se sirve en vasos y se espolvorea un poco de chile en polvo para darle ese contraste picante y divertido.

Frappé de chocolate de mesa con crema batida: una bebida dulce y deliciosa, que combina leche caliente con la tablilla de chocolate, dejando enfriar la mezcla antes de procesarla en Slushi. Una vez listo, se sirve con crema batida y chispas de chocolate encima, resultando en una bebida cremosa, festiva y exquisita.

Slush de cempasúchil infusionado en limón: el toque floral que conecta con las ofrendas. Se obtiene hirviendo los pétalos de cempasúchil en agua, agregando miel y jugo de limón, para luego procesar la mezcla en Slushi. El resultado es una bebida aromática y fresca.

Malteada de calabaza especiada: Slushi convierte los sabores de la calabaza en una bebida helada y especiada, como un abrazo otoñal. Se prepara mezclando puré de calabaza con leche fría, canela, clavo y un toque de vainilla. Una vez procesada con Slushi, la mezcla adquiere una textura cremosa y refrescante tipo "pumpkin spice", pero con un giro mexicano ideal para compartir.

Slush de frutos rojos con telaraña de crema: Inspirada en las fiestas de disfraces, esta bebida combina el color intenso de los frutos rojos con una presentación que sorprende. Para prepararla, se mezcla jugo de arándano y frambuesa, y se procesa en Slushi hasta lograr un granizado vibrante. Al servirlo, se decora con finos hilos de crema batida que simulan una telaraña, creando un efecto visual terrorífico y delicioso.

Halloween y Día de Muertos son sinónimo de creatividad, y con Slushi cada vaso puede ser un homenaje a la tradición con un giro refrescante.