CMF by Nothing anuncia oficialmente CMF Watch 3 Pro, un dispositivo con IA, GPS de doble banda y estilo personalizable

(Crédito de imagen: CMF by Nothing)

¡La espera terminó! CMF by Nothing, submarca de la ya popular marca con sede en Londres, Nothing anunció la llegada del nuevo CMF Watch 3 Pro, cabe destacar que se trata del smartwatch más inteligente de la marca hasta la fecha.

Diseñado para los usuarios cotidianos y exploradores de la actividad física de manera ocasional, el Watch 3 Pro combina un monitoreo de salud preciso, entrenamientos impulsados por IA, y una identidad visual que ayuda a los usuarios a moverse de manera más rápida y mantenerse en el momento.

"Diseñamos Watch 3 Pro para ser el punto inicio perfecto para cualquier persona que inicia su viaje en la actividad física y cuidar su salud", afirmó Andrew Freshwater, Jefe de Marketing para Productos Inteligentes en Nothing. "Ya sea que estás empezando a correr, construir mejores hábitos, o sólo quieres algo que se ve genial en tu muñeca, Watch 3 Pro ofrece una experiencia estilizada e inteligente que facilita mantenerse enfocado sin funciones complejas."

Entrena, aprende y comienza de nuevo

Ya sea que estés buscando correr tus primeros 5K o hacer una caminata por la ciudad, Watch 3 Pro se adapta a tu nivel de condición física con su nuevo sistema de posicionamiento global de doble banda que permite un mejor seguimiento de tus rutas en cualquier ambiente. Esta es una mejora importante en comparación con el Watch Pro 2, ya que permite mayor estabilidad de señal y mejora la precisión de tu ubicación. Escoge entre 131 modos de deportes y mantente al día con un entrenador personalizado para correr que construye y ajusta las rutinas de acuerdo a tu progreso. Un nuevo sensor de cuatro canales para monitorización cardiaca permite mayor precisión en diferentes tonos de piel e intensidades de entrenamiento. Con el Active Score, obtienes una vista simple sobre tus esfuerzos semanales utilizando datos MET que te ayudan a ser constante y hacer que cada movimiento cuente.

Mayor información y recuperación más inteligente

Los resúmenes post entrenamiento hechos con IA desglosan el rendimiento con guías útiles sobre el tiempo de recuperación, la carga de entrenamiento, e incluso predicciones de resistencia para 5K o 10K. Este reloj también detecta de manera automática siete actividades principales, así no perderás una sesión, incluso si olvidas presionar inicio.

Sumado a las herramientas para seguimiento de frecuencia cardíaca y sueño, Watch 3 Pro incluye avanzadas herramientas de medición para la salud, como monitoreo de oxigenación en sangre (SpO₂), seguimiento al estrés, ejercicios guiados de respiración, recordatorios de hidratación e inactividad, así como apoyo a la salud femenina, al permitir una visión completa de tu bienestar día a día.

Un compañero inteligente en tu muñeca

Con la integración a ChatGPT, puedes realizar cualquier pregunta, obtener datos y crear recordatorios, todo esto utilizando prompts de voz. Su grabadora de voz integrada con auto transcripción ayuda a capturar notas e ideas en cualquier momento, y la herramienta News Reporter ofrece noticias diarias basadas en tus intereses. La experiencia inteligente e intuitiva se redondea con llamadas por Bluetooth, atajos mediante gestos y respuestas rápidas en 140 caracteres. Un micrófono adicional se ha añadido para mejorar la recepción en las llamadas.

Expresa tu estilo

Disponible en colores gris claro, gris obscuro y naranja, el Watch 3 Pro cuenta con un cuerpo de metal hecho con precisión milimétrica, correas de silicón suaves al tacto y una vibrante pantalla AMOLED de 1.43", así como biseles ultradelgados y soporte para pantalla siempre activa, ahora hemos incrementado la relación pantalla cuerpo en un 10% comparado con el Watch Pro 2, permitiendo una experiencia más inmersiva. Este reloj es una verdadera extensión de tu estilo personal, cuenta con más de 130 carátulas personalizables, incluyendo videos, fotografías, y opciones generadas por IA mediante el WatchFace Studio. Los usuarios también pueden añadir mini widgets o en pantalla completa para aplicaciones de entrenamiento, música o recordatorios

Confiable y disponible

Watch 3 Pro tiene certificación IP68 para resistencia al agua y polvo, convirtiéndolo en una excelente opción para cualquier rutina, llueva o no. Cuenta con una batería que puede durar hasta 13 días bajo condiciones típicas de uso, un incremento de 2 días en comparación con el CMF Watch Pro 2. También ofrece 11 días de monitoreo constante, y alrededor de 4.5 días con la pantalla siempre encendida. Una carga completa toma 99 minutos, además de ofrecer sistemas mejorados para monitoreo de movimiento y seguimiento gracias a su acelerómetro de 6 ejes.

Nothing X: el nuevo centro de control

Todos los relojes inteligentes de CMF, incluyendo Watch Pro y Watch Pro 2, harán una transición a la aplicación Nothing X, ofreciendo mejor estabilidad y una interfaz de usuario fresca, así como herramientas más inteligentes para salud, entrenamiento y personalización. Los usuarios ahora pueden manejar su smartwatch y dispositivos de audio en un solo lugar, y contar con soporte para Strava, Apple Health, y Google Health Connect. Mayor información sobre esta transición puede encontrarse aquí.

Precio y disponibilidad

Watch 3 Pro tendrá un precio de £99 / $99 / €99 / MXN$1,999, y estará disponible en a través de la página oficial de Nothing.