Uno de mis juegos favoritos de 2025 por fin llegará a Xbox este verano — Dispatch

"Dispatch" por fin llegará a Xbox este verano

El juego estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox en PC.

Incluirá guardado cruzado y será compatible con Xbox Play Anywhere

La comedia de superhéroes en el ámbito laboral de AdHoc Studios, Dispatch, llegará oficialmente a Xbox este verano.

Tal y como se anunció durante el Xbox Partner Preview del 26 de marzo, Dispatch se lanzará como una versión completa, comparable al lanzamiento original para PC, y con compatibilidad con Xbox Play Anywhere. Con una sola compra del juego, los jugadores tendrán acceso a él en Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox en PC.

También contará con la función de guardado cruzado, lo que permitirá a los jugadores cambiar entre plataformas de Xbox y acceder a sus datos guardados sin interrupciones. Sin embargo, la fecha oficial aún no se ha confirmado.

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«En última instancia, Dispatch trata sobre personas: desordenadas, complicadas y que simplemente dan lo mejor de sí mismas. Llevarlo a Xbox con compatibilidad total con Play Anywhere significa que más jugadores podrán experimentar la historia completa como y donde quieran», dijo Michael Choung, productor ejecutivo de AdHoc Studio.

El juego debut de Adhoc Studios se lanzó a finales de 2025 para PlayStation 5 y PC, y recientemente también se lanzó para Nintendo Switch 2.

El juego fue nominado a varios premios el año pasado y también se ganó un lugar en la lista de Juego del Año 2025 de TechRadar Gaming, junto a otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Kingdom Come: Deliverance 2 y Hades 2.

En mi reseña, elogié la estructura episódica corta del juego, sus personajes cautivadores y su increíble estilo de animación, con decisiones impactantes envueltas en una historia conmovedora.

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"Dispatch no es la enésima versión de la manida historia de superhéroes, sino más bien una conmovedora aventura sobre antiguos villanos que buscan una segunda oportunidad", escribí.

"Con un elenco de personajes entrañables a los que da voz un reparto estelar, una jugabilidad interactiva impresionante y todo ello envuelto en un magnífico estilo artístico animado, el título debut de AdHoc Studio es la revelación del año que ha vuelto a abrir la puerta que creía cerrada desde hacía tiempo al género narrativo episódico basado en elecciones".

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