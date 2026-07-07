Un nuevo Nintendo Switch 2 con batería reemplazable llegará pronto, mientras Nintendo anuncia que dejará de vender las consolas Switch originales en Europa

Nintendo lanzará en Europa una nueva Switch 2 con batería reemplazable para cumplir con la nueva legislación de la UE

Otros accesorios de Nintendo también se actualizarán y estarán disponibles a lo largo del año y a principios de 2027

La venta del hardware original de Switch también terminará a partir de mediados de febrero de 2027

Nintendo ha anunciado sus planes de lanzar en Europa, a finales de este año, una nueva consola Switch 2 con batería reemplazable, y ha confirmado que dejará de vender todo el hardware original de Switch a principios de 2027.

El mes pasado, la empresa creadora de Super Mario publicó un comunicado en el que indicaba que cumpliría con una nueva normativa denominada "Legislación de la UE sobre baterías", aprobada en 2023, que exige a las empresas fabricar productos con baterías integradas que sean reemplazables a más tardar el 18 de febrero de 2027.

Ahora, en una publicación actualizada de su servicio de soporte, Nintendo ha confirmado que lanzará nuevas versiones de la Switch 2 en la UE que permitirán a los usuarios reemplazar la batería; el primer hardware actualizado llegará este verano, y habrá más productos disponibles a finales de este año y a principios de 2027.

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"A partir del verano de 2026, como preparación para los próximos cambios en la normativa europea sobre baterías que entrarán en vigor a mediados de febrero de 2027, ciertos productos de Nintendo en Europa comenzarán a ser reemplazados de manera gradual por versiones que contengan una batería reemplazable por el usuario", afirmó Nintendo.

Sin embargo, la empresa señaló que "no hay diferencia en la funcionalidad entre los productos actuales y los productos actualizados que contienen baterías reemplazables por el usuario".

"Se espera que los primeros productos actualizados estén disponibles a partir del verano de 2026, y que otros productos estén disponibles en otoño, invierno y a principios de 2027. Debido a diversos factores, es posible que los productos actualizados no estén disponibles en todos los países europeos al mismo tiempo".

Los productos que se verán afectados incluyen: la Nintendo Switch 2, el par de Joy-Con, los Joy-Con (L y R) en azul neón y rojo, el par de Joy-Con 2, los Joy-Con 2 (L y R), el controlador Pro de la Nintendo Switch 2, el controlador de N64 para Nintendo Switch y el controlador de GameCube para Nintendo Switch 2.

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Al parecer, como consecuencia de ello, la empresa también confirmó en la sección de preguntas frecuentes que dejará de vender todo el hardware original de Switch el próximo año, casi una década después del lanzamiento de la consola.

"A partir de mediados de febrero de 2027, casi diez años después del lanzamiento de Nintendo Switch en marzo de 2017, Nintendo dejará de vender a los minoristas el hardware de la familia de consolas Nintendo Switch, específicamente Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch – Modelo OLED", afirmó la empresa.

"Las ventas de hardware de Nintendo Switch en la Tienda de Nintendo también finalizarán a mediados de febrero de 2027".

Por ahora, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch – Modelo OLED seguirán fabricándose durante el resto de 2026 "y deberían estar ampliamente disponibles en Europa durante todo el año".

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