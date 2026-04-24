Últimos días para participar en The Playerbase de PlayStation

¿Recuerdas que hace unos días te compartimos que PlayStation presentó "The Playerbase", una iniciativa que busca celebrar a los jugadores, llevándolos directamente a sus juegos más icónicos? De ser así, te tenemos un recordatorio, pues faltan muy pocos días para ser parte de este evento.

Ya que el límite es el 26 de abril, así que estos son los últimos días en los que los jugadores podrán registrarse para tener la oportunidad de formar parte de títulos de PlayStation Studios, comenzando con Gran Turismo 7, donde un solo fan será seleccionado para aparecer como parte del juego.

A través del programa The Playerbase, los participantes seleccionados serán escaneados para integrarse en juegos de PlayStation Studios. En esta primera edición, que comienza con Gran Turismo 7, el fan elegido también colaborará en la creación de un Fantasy Logo y una decoración de vehículo que se integrará de forma permanente dentro del menú Showcase.

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El proceso de selección contempla una revisión de solicitudes y entrevistas en video para conocer a los candidatos y su conexión con la marca. Tras este proceso, se elegirá a un único fan, quien será invitado a un estudio de artes visuales en Los Ángeles para completar su integración en el juego.

El programa estará disponible en mercados selectos de América, Europa, Asia, África del Sur y Australia, con planes de expandirse a más títulos de PlayStation Studios en el futuro.

Los interesados pueden registrarse en playstation.com/the-playerbase, donde deberán completar un formulario y vincular su cuenta de PlayStation.

Con The Playerbase, PlayStation reconoce a su comunidad al ofrecer una nueva forma de vivir el gaming: siendo parte de él.