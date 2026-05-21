Ubisoft confirma que se están desarrollando nuevos juegos de Assassin's Creed, Far Cry y Ghost Recon, y que saldrán al mercado antes de marzo de 2029

Ubisoft confirma que se están desarrollando nuevos juegos de Assassin's Creed, Far Cry y Ghost Recon

La empresa tiene previsto lanzarlos todos antes de marzo de 2029

Ubisoft afirma que sus recientes medidas de reestructuración permitirán "recuperar unos estándares de calidad más elevados"

Ubisoft ha revelado sus planes de lanzar más juegos de Assassin's Creed y nuevos títulos de Far Cry y Ghost Recon para marzo de 2029.

La información proviene del último informe financiero de la empresa para 2025-2026 (vía IGN), en el que Ubisoft afirmó que «espera una cartera de contenidos significativamente mayor durante los años fiscales 2027-28 y 2028-29 en todas sus marcas principales, incluyendo Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon».

El año fiscal de la empresa va del 1 de abril al 31 de marzo, por lo que se sugiere que estos nuevos proyectos se lanzarán antes del 31 de marzo de 2029.

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Actualmente, sabemos que Assassin's Creed Hexe será uno de estos juegos, y se espera que se lance en 2027. También se está trabajando en otro título multijugador, Codename Invictus, junto con Assassin’s Creed Jade, un juego para dispositivos móviles. Aunque ambos se encuentran en fase de desarrollo activo, ninguno tiene fecha de lanzamiento.

Far Cry 6 fue el juego más reciente de la serie y se lanzó en 2021, y no hemos tenido un nuevo juego de Ghost Recon desde 2019 con Ghost Recon: Breakpoint.

Además de su plan principal, Ubisoft también busca aprovechar la IA para «mejorar la experiencia de los jugadores» y «potenciar la creatividad y la eficiencia de los equipos» mediante el desarrollo de su primera «experiencia jugable de IA generativa».

Se afirma que el proyecto «enriquecerá las experiencias de los jugadores, mientras que los equipos logran avances tangibles de manera orgánica en aplicaciones de IA que pueden ayudar a gestionar la creciente complejidad de los procesos de desarrollo de los videojuegos modernos».

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Sin embargo, el cofundador y director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot, advirtió a los inversionistas que se «espera que el período fiscal 2026-27 de la empresa represente un punto bajo en nuestra trayectoria de flujo de caja libre».

El director ejecutivo afirmó que planea hacer crecer sus juegos de servicio en vivo, concretamente Rainbow Six Siege, así como lanzar Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que saldrá a la venta el 9 de julio, pero es probable que la «agenda de lanzamientos más floja y los costos de reestructuración» afecten a las ganancias anuales de Ubisoft.

A principios de este año, Ubisoft anunció importantes planes de reestructuración, que incluyeron la cancelación del remake de Prince of Persia: The Sands of Time junto con varios proyectos más, y el retraso de otros seis.

En el informe, la empresa afirmó que esto tenía como objetivo «maximizar el valor a largo plazo y reorientar su hoja de ruta de tres años», y que su nuevo plan posiciona mejor a su Creative House para «un retorno a estándares de calidad más altos», lo cual, según dijo, ya se refleja en el lanzamiento de Assassin’s Creed Shadows, Anno 117: Pax Romana y la expansión de Avatar: Frontiers of Pandora, From the Ashes.

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