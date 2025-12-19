Todo lo que necesitas conocer de la Gran Final de Gran Turismo World Series 2025

¿Estás listo para vivir la recta final del torneo de Gran Turismo World Series 2025 este fin de semana en Fukuoka, Japón?

Recordemos que los mejores pilotos del mundo en Gran Turismo 7 competirán por los títulos de la Manufacturers Cup y Nations Cup.

Después de tres emocionantes rondas que tuvieron lugar en Londrés, Berlín y Los Ángeles, esta temporada concluye con dos días de carreras al más alto nivel con los mejores jugadores de todo el mundo.

Manufacturers Cup – sábado 20 de diciembre 2:00 AM (hora de la Ciudad de México).

36 pilotos que representan a 12 escuderías se reunirán en Fukuoka tras haber competido de manera individual en sus respectivas regiones (Asia-Oceanía, EMEA y Américas).

El equipo Subaru lidera la clasificación al haber conseguido la victoria en la ronda 1 y 2.

El equipo Mazda y equipo BMW se mantienen cerca de la cima después de la mala actuación de Subaru en Los Ángeles.

¡El título sigue completamente en juego! Con tres carreras en las que se repartirán puntos, además de una

Gran Final que otorgará puntos dobles (que se disputará en el nuevo circuito de Yas Marina de Abu Dhabi disponible en GT7 con la actualización Spec III).

Nations Cup – domingo 21 de diciembre12:00 AM (hora de la Ciudad de México)

Hasta ahora, la temporada 2025 ha sido dominada por España:

José Serrano (España) ganó tanto en Londres como en Berlín, asegurando un liderazgo por 5 puntos.

Pol Urra (España), ganador en Los Ángeles, le sigue de cerca.

Valerio Gallo (Italia) y Takuma Miyazono (el dos veces campeón proveniente de Japón) continúan siendo adversarios fuertes, sobre todo con Miyazono corriendo en casa.

Las finales incluyen:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Carrera 1: Circuito de Spa-Francorchamps

Carrera 2: Circuito Gilles-Villeneuve (nuevo en GT7 con la actualización Spec III)

Grand Final: Nürburgring 24h

Todo apunta a un desenlace cargado de emociones antes de que se corone al campeón mundial de la Nations Cup.

¿Dónde verlo?

Todas las carreras se transmitirán con comentarios en 8 idiomas desde el canal oficial de YouTube de Gran Turismo .

La transmisión también estará disponible dentro del juego de Gran Turismo 7.

ACTIVIDADES IN-GAME & PREMIOS

Los jugadores también podrán ser parte de las finales mundiales a través de una gran variedad de actividades disponibles in-game en el mapa mundial de GT7: