Temporada 4 de Call of Duty: Mobile llega con Rebirth Island, DMZ: Recon y evento de Godzilla x Kong
Sobrevive a la prisión: Call of Duty: Mobile lanza su Temporada 4 con nuevos desafíos
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¿Estás listo para la temporada 4 - Eternal Prison de Call of Duty: Mobile que llegará el próximo 22 de abril? De ser así, tomate un punto, pues tenemos todos los detalles sobre la llegada de Rebirth Island a DMZ: Recon, nuevas mecánicas de extracción, eventos temáticos y una colaboración especial con el universo de Godzilla y Kong.
Rebirth Island se integra a DMZ: Recon
El icónico mapa Rebirth Island debuta en el modo DMZ: Recon con mejoras visuales, ajustes de gameplay y nuevos puntos de interés. La zona de la prisión introduce un sistema de puertas que deben activarse manualmente, lo que activa una cuenta regresiva y alerta a todos los jugadores en la partida.
Además, se incorpora una zona de alto peligro donde el combate es más intenso y las recompensas son mayores.El artículo continúa a continuación.
Nuevo sistema de extracción y boss Nikto
La temporada introduce un sistema de extracción mediante doble interruptor, que obliga a los jugadores a coordinar la activación simultánea de terminales.
Durante la primera extracción aparece Nikto, un nuevo boss que combate con escudo antidisturbios y refuerzos aéreos, complicando el escape de los operadores.
Eventos dinámicos y loot de alto nivel
Entre las novedades del mapa destaca la presencia de un submarino que puede lanzar misiles a jugadores detectados, así como una zona radioactiva que reduce progresivamente el área jugable.
También se añade el loot Ultimate-Tier, inspirado en elementos de la tabla periódica, junto a un sistema de fabricación que permite crear equipamiento con materiales raros.
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Cambios en Battle Royale
Rebirth Island también se actualiza en Battle Royale con mejoras visuales y nuevas opciones tácticas:
- Eliminación del límite de respawn
- Torres UAV para detectar enemigos
- Sistema de contratos
- Estaciones de compra
- Nuevos killstreaks
- Animación de victoria Exfil
Evento Operation Rebirth y colaboración Godzilla x Kong
La temporada incluye el evento Operation Rebirth, donde los jugadores desbloquean recompensas al completar misiones y revelar el mapa.
Por otro lado, llega un evento temático de Godzilla x Kong con recompensas como armas, skins y objetos cosméticos. Los jugadores podrán recolectar energía especial para activar habilidades de los Titanes en un minijuego.
Pase de Batalla con nueva arma y clase
El Pase de Batalla de Eternal Prison incluye contenido gratuito y premium, destacando:
- Nueva LMG DP27
- Clase Toxic Overload para Battle Royale
- Skins de operador y weapon blueprints
- Recompensas adicionales mediante suscripción Ground Forces
Tienda, contenido mítico y Battle Pass Vault
La tienda incorpora nuevos Draws, incluyendo contenido de Godzilla y Kong, así como la DP27 de rareza mítica.
También llegan tres temporadas al Battle Pass Vault con recompensas épicas: In Deep Water, Radical Raid y Fool’s Gold.