Temporada 4 de Call of Duty: Mobile llega con Rebirth Island, DMZ: Recon y evento de Godzilla x Kong

¿Estás listo para la temporada 4 - Eternal Prison de Call of Duty: Mobile que llegará el próximo 22 de abril? De ser así, tomate un punto, pues tenemos todos los detalles sobre la llegada de Rebirth Island a DMZ: Recon, nuevas mecánicas de extracción, eventos temáticos y una colaboración especial con el universo de Godzilla y Kong.

Rebirth Island se integra a DMZ: Recon

El icónico mapa Rebirth Island debuta en el modo DMZ: Recon con mejoras visuales, ajustes de gameplay y nuevos puntos de interés. La zona de la prisión introduce un sistema de puertas que deben activarse manualmente, lo que activa una cuenta regresiva y alerta a todos los jugadores en la partida.

Además, se incorpora una zona de alto peligro donde el combate es más intenso y las recompensas son mayores.

El artículo continúa a continuación.

Nuevo sistema de extracción y boss Nikto

La temporada introduce un sistema de extracción mediante doble interruptor, que obliga a los jugadores a coordinar la activación simultánea de terminales.

Durante la primera extracción aparece Nikto, un nuevo boss que combate con escudo antidisturbios y refuerzos aéreos, complicando el escape de los operadores.

Eventos dinámicos y loot de alto nivel

(Image credit: Activision)

Entre las novedades del mapa destaca la presencia de un submarino que puede lanzar misiles a jugadores detectados, así como una zona radioactiva que reduce progresivamente el área jugable.

También se añade el loot Ultimate-Tier, inspirado en elementos de la tabla periódica, junto a un sistema de fabricación que permite crear equipamiento con materiales raros.

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Cambios en Battle Royale

Rebirth Island también se actualiza en Battle Royale con mejoras visuales y nuevas opciones tácticas:

Eliminación del límite de respawn

Torres UAV para detectar enemigos

Sistema de contratos

Estaciones de compra

Nuevos killstreaks

Animación de victoria Exfil

Evento Operation Rebirth y colaboración Godzilla x Kong

La temporada incluye el evento Operation Rebirth, donde los jugadores desbloquean recompensas al completar misiones y revelar el mapa.

Por otro lado, llega un evento temático de Godzilla x Kong con recompensas como armas, skins y objetos cosméticos. Los jugadores podrán recolectar energía especial para activar habilidades de los Titanes en un minijuego.

Pase de Batalla con nueva arma y clase

El Pase de Batalla de Eternal Prison incluye contenido gratuito y premium, destacando:

Nueva LMG DP27

Clase Toxic Overload para Battle Royale

Skins de operador y weapon blueprints

Recompensas adicionales mediante suscripción Ground Forces

Tienda, contenido mítico y Battle Pass Vault

La tienda incorpora nuevos Draws, incluyendo contenido de Godzilla y Kong, así como la DP27 de rareza mítica.

También llegan tres temporadas al Battle Pass Vault con recompensas épicas: In Deep Water, Radical Raid y Fool’s Gold.