"También fue polémico a nivel interno": un exdesarrollador de Naughty Dog afirma que el estudio estaba "dividido" respecto a la muerte más controvertida de "The Last of Us Part 2"

Heather Cerlan, exartista de Naughty Dog, reveló que la polémica muerte de "The Last of Us Part 2" generó división dentro del estudio

Cerlan afirma que el estudio estaba "dividido" respecto a esa decisión

La muerte fue muy controvertida entre los fans en 2020

Deslinde de responsabilidad A continuación hay spoilers de The Last of Us Part 2

Un exdesarrollador de Naughty Dog ha revelado que la polémica muerte de "The Last of Us Part 2" también fue un tema que dividió opiniones dentro del estudio.

Si has jugado a la secuela de *The Last of Us*, sabrás que Joel Miller, el protagonista del primer juego, es brutalmente asesinado por Abby Anderson en un acto de venganza al comienzo de la historia.

Cuando se lanzó el juego en 2020, la muerte de Joel causó un gran revuelo entre los fans, y muchos detestaron esa decisión. Otros elogiaron la audaz decisión por subvertir las expectativas y ofrecer un viaje emocional increíble para Ellie.

El artículo continúa a continuación.

Ahora, en una extensa entrevista con Kiwi Talkz, Heather Cerlan, quien trabajó como artista en The Last of Us, The Last of Us Part 2, Uncharted 4 y The Lost Legacy, confirmó que la muerte fue tan controvertida en Naughty Dog como lo fue entre los fans.

«Oh, sí, la mayor parte del estudio decía: "¿De verdad vas a hacerlo?...", comentó Cerlan, antes de callarse para evitar spoilers.

#207 - Heather Cerlan Interview On Naughty Dog, Bethesda, Last Of Us, Hawthorn, Creation Engine - YouTube Watch On

«Creo que el estudio estaba bastante dividido en cuanto al desenlace de lo que ocurre», continuó. «Sí, sin duda. También fue controvertido a nivel interno».

La muerte de Joel también se filtró antes del lanzamiento oficial del juego, lo que provocó que la actriz que interpreta a Abby, Laura Bailey, y su hijo recién nacido recibieran insultos en línea y amenazas de muerte.

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Bailey habló más tarde sobre el acoso que recibió en Grounded II: Making The Last of Us Part 2.

«Cada vez que me conectaba a Internet, eso era todo lo que veía. Amenazas de muerte y amenazas de violencia, y lo peor de todo, las amenazas de muerte realmente extremas se filtraron y ellos [la policía] se aseguraron de que no fuera nadie que viviera cerca», dijo Bailey en ese momento.

«Amenazaban a mi hijo, que nació en medio de todo eso, y sí, fue duro. Pero, ya sabes, más que nada, me enseñó a mantener la distancia».

Naughty Dog está trabajando actualmente en Intergalactic: The Heretic Prophet. La protagonista del juego, Tati Gabrielle, compartió en una entrevista el año pasado que estaba al tanto del odio que recibieron los miembros del elenco de The Last of Us: Part 2, como Laura Bailey, Ashley Johnson y Troy Baker, en 2020, y que el director Neil Druckmann la había estado preparando para una situación similar.

"Neil me ha estado sometiendo a un entrenamiento intensivo", dijo Gabrielle. "Conozco la experiencia de Troy, conozco la de Ashley… y conozco la de Laura Bailey.

"Recibí mucho cariño, pero también hubo mucho odio por el hecho de ser mujer, de ser una mujer de color, de tener la cabeza rapada, todas esas cosas que al principio ni siquiera me di cuenta —por eso estoy fuera de la corriente de las redes sociales—, pero una vez que me di cuenta, Neil me dijo: “Ignóralo. Pase lo que pase, tú y yo vamos a crear algo hermoso. Vamos a crear algo de lo que nos sintamos orgullosos".

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