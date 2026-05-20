State of Play vuelve este 2 de junio con novedades de Marvel's Wolverine

¡Atención! PlayStation anunció un nuevo State of Play, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que debes de saber es que la cita es el próximo martes 2 de junio, además, contará con más de 60 minutos de actualizaciones, anuncios y juegos que revelarán los mejores estudios del mundo.

De acuerdo con el blog oficial de PlayStation, podrás conocer más detalles de Marvel’s Wolverine . Insomniac Games compartirá más de su próximo título de acción-aventura en tercera persona, y nos presentará el combate brutal e implacable de Logan, además de algunos detalles nuevos. Esta nueva versión de la leyenda del cómic se lanzará en PS5 el 15 de septiembre.

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¿Dónde y cuándo ver?

Mira la transmisión en directo de State of Play el martes 2 de junio a las 3:00 p. m. Ciudad de México | 6:00 p. m. Buenos Aires en YouTube y en Twitch . La transmisión estará en inglés, con subtítulos en japonés también disponibles. ¡No te lo pierdas!