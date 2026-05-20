State of Play vuelve este 2 de junio con novedades de Marvel's Wolverine

Noticias
Por publicado

State of Play de PlayStation regresa con múltiples sorpresas

Screenshot of Wolverine and PlayStation logo
(Crédito de imagen: Sony)

¡Atención! PlayStation anunció un nuevo State of Play, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que debes de saber es que la cita es el próximo martes 2 de junio, además, contará con más de 60 minutos de actualizaciones, anuncios y juegos que revelarán los mejores estudios del mundo. 

Latest Videos From

¿Dónde y cuándo ver?

Mira la transmisión en directo de State of Play el martes 2 de junio a las 3:00 p. m. Ciudad de México | 6:00 p. m. Buenos Aires en YouTube y en Twitch. La transmisión estará en inglés, con subtítulos en japonés también disponibles. ¡No te lo pierdas!

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor