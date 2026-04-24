Según una filtración, habrá un nuevo nivel de Xbox Game Pass llamado "Starter Edition" que incluirá "más de 50 juegos" y otras ventajas, y se ofrecerá junto con Discord Nitro
La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, adelantó recientemente una nueva colaboración con Discord
- Según se informa, un nuevo nivel de Xbox Game Pass estará vinculado a Discord Nitro
- Las filtraciones indican que el nivel «Starter Edition» se ofrecerá como parte de una suscripción a Discord Nitro
- Al parecer, ofrecerá más de 50 juegos, juegos en la nube y recompensas de Xbox
Según se informa, Xbox tiene previsto lanzar un nuevo nivel de Game Pass que incluirá una suscripción a Discord Nitro.
A principios de esta semana, después de que la empresa anunciara una reducción de precio para Game Pass Ultimate, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, adelantó una nueva asociación con Discord como parte de un esfuerzo por «hacer que Game Pass sea más flexible para nuestros jugadores».
Aunque aún no se ha hecho el anuncio oficial, nuevas filtraciones afirman que la asociación introducirá un nuevo nivel de Game Pass llamado «Starter Edition», que vendrá incluido con Discord Nitro.El artículo continúa a continuación.
Así lo indica un análisis de datos publicado en ResetEra (vía VGC), que afirma que «Xbox Game Pass (Starter Edition) ahora está incluido con Nitro».
«Suscríbete a Nitro y accede a Xbox Game Pass (Starter Edition), ofertas en accesorios, nuevas ventajas de Orbs y mucho más», reza una de las cadenas de texto extraídas del análisis de datos.
Se afirma que «más de 50 juegos como Stardew Valley, Fallout 4 y Grounded» también se incluirán en el paquete, así como «10 horas de juegos en la nube cada mes» para títulos seleccionados y Xbox Rewards.
«Todo tuyo con Nitro», reza la publicación. «Hasta 25 $ al año en la Tienda con Rewards».
Por cómo se han desarrollado las cosas últimamente, Xbox podría anunciar oficialmente los detalles de su asociación con Discord pronto.
Por otra parte, se afirma que, según se informa, la empresa también está trabajando en un nuevo plan de Game Pass que permitiría a los usuarios elegir el contenido de su suscripción.
Esto se produce después de que Xbox redujera el precio de Game Pass Ultimate de 29,99 $ al mes a 22,99 $, y el de PC Game Pass de 16,49 $ a 13,99 $ al mes. Además, los nuevos títulos de Call of Duty ya no estarán disponibles desde el primer día de su lanzamiento.
- Demi WilliamsContributor