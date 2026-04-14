Según un filtrador, Sony podría lanzar tres dispositivos PS6 en 2027, entre los que se incluirían una consola básica, una consola principal y un dispositivo portátil, todos con precios que oscilarían entre los "350" y los "1000" dólares

El filtrador de "Moore's Law is Dead" afirma que Sony lanzará tres dispositivos PS6 en 2027

El filtrador afirma que se lanzarán al mismo tiempo una PS6 "lite", una PS6 estándar y una consola portátil

También se afirma que las consolas tendrán un precio que oscilará entre los 350 y los 1000 dólares

Las noticias alrededor de la nueva consola de PlayStation no dejan de sorprendernos, en esta ocasión, un filtrador asegura que la compañía no solo lanzará un dispositivo, sino tres, incluyendo dos consolas y una portátil complementaria.

Así lo afirma un nuevo video de YouTube de Moore's Law is Dead (MLID), quien anteriormente ha informado con precisión sobre otros detalles filtrados de hardware, en el que intentó estimar los precios del próximo hardware de PlayStation tras las recientes subidas de precio de la PS5 (vía GamesRadar).

En el video, MLID afirmó que Sony lanzaría una PS6 básica, un modelo «lite» denominado «PS6 S» y una consola portátil PS6 al mismo tiempo el próximo año.

El artículo continúa a continuación.

Según se informa, la consola principal contaría con una CPU Orion, mientras que la PS6 S y la consola portátil contarían con el chipset AMD «Canis».

En cuanto a los precios, se estima que cada dispositivo podría oscilar entre 350 y 1000 dólares, siendo la PS6 portátil, que parece que podría ser similar a la PS Portal, la más barata del grupo.

Aunque MLID no ofreció filtraciones de precios específicos, el YouTuber predice que, debido al aumento del costo de los componentes, la escasez de RAM y el incremento de los aranceles, el precio de cada consola podría cambiar en el futuro.

MLID estimó que la «PS6 S» podría costar entre 349 y 549 dólares, la consola portátil complementaria de la PS6 entre 499 y 699 dólares, y la consola principal PS6 entre 699 y 999 dólares.

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Por el momento todo esto no son más que especulaciones, pero teniendo en cuenta las recientes subidas de precio de Sony para la PS5, la PS5 Pro y el PS Portal, es posible que la consola de nueva generación y sus variantes sean un poco más caras que la PS5 en el momento de su lanzamiento en 2020.

La empresa anunció los enormes cambios de precio el mes pasado, citando las "presiones continuas en el panorama económico mundial" como motivo de su decisión de aumentar el precio de la PS5 en 100 dólares y el de la PS5 Pro en 150 dólares.

A partir del 2 de abril, la PS5 cuesta ahora 649,99 dólares / 569,99 libras, frente a los 549,99 dólares / 479,99 libras anteriores. La PS5 Digital Edition cuesta ahora 599,99$ / 519,99£ en lugar de 499,99$ / 429,99£, y la PS5 Pro tiene ahora un precio de nada menos que 899,99$ / 789,99£, frente a los 749,99$ / 699,99£ anteriores.

Por su parte, la PS Portal cuesta ahora 249,99$ / 219,99£, frente a los 199,99$ / 199,99£ anteriores.

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