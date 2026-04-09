Según un filtrador de confianza, es posible que "Forza Horizon 6" cuente con un mando inalámbrico y unos auriculares de Xbox en edición limitada

Una fuente fiable afirma que Forza Horizon 6 contará con un mando inalámbrico Xbox y unos auriculares en edición limitada

Si la información de la fuente es correcta, el mando costará 89,99 dólares, mientras que los auriculares costarán 134,99 dólares

Según se informa, ambos se lanzarán junto con el juego el 19 de mayo

Según se informa, «Forza Horizon 6» contará con un control inalámbrico y unos audífonos de Xbox en edición limitada, que saldrán a la venta junto con el lanzamiento del juego el próximo mes.

Así lo afirma el confiable filtrador billbil-kun, del sitio francés Dealabs, quien en el pasado ha informado con precisión sobre próximos lanzamientos de accesorios y hardware.

«Según nuestra información, Xbox está preparando no solo un nuevo control inalámbrico, sino también, y esta es la verdadera sorpresa, unos audífonos inalámbricos con los colores de Forza Horizon 6. Estos son solo los segundos audífonos inalámbricos de edición de coleccionista de la era Xbox Series», dijo la fuente (vía traducción automática).

El artículo continúa a continuación.

Billbil-kun afirma que el control inalámbrico Xbox de edición limitada de Forza Horizon 6 costará 89,99 $ / 84,99 £ / 89,99 €, lo que supone 10 $ / 10 £ / 10 € más que el control de edición limitada de Doom: The Dark Ages que se lanzó el año pasado.

Además de un nuevo y elegante control, estarán disponibles unos audífonos de edición limitada de Forza Horizon 6 para Xbox Series X y Xbox Series S a un precio de 134,99 $ / 124,99 £ / 134,99 €.

Como señala billbil-kun, de ser cierto, estos serían los segundos audífonos de edición limitada que se lanzan para las consolas Xbox desde Starfield.

Aún no tenemos idea de cómo se verán el control o los audífonos de Xbox, pero se dice que ambos accesorios estarán disponibles para su compra en la Tienda de Microsoft y a través de distribuidores autorizados.

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Según se informa, también se lanzarán junto con Forza Horizon 6 el 19 de mayo de 2026. El juego estará disponible para los jugadores el 15 de mayo para aquellos que compren la Edición Premium, la cual ofrece un período de acceso anticipado.

Forza Horizon 6 llegará a Xbox Series X|S y PC en el momento del lanzamiento, pero se ha confirmado un lanzamiento para PS5 a finales de 2026.

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