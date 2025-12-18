Según se informa, Bethesda celebró un evento secreto de Starfield para presentar una próxima actualización que añadirá tiempos de carga más rápidos y mejoras técnicas al motor Creation Engine, junto con una versión para PS5 que se anunciará en 2026

Un nuevo informe de WindowsCentral afirma que recientemente se celebró un evento secreto de Starfield para presentar nuevas actualizaciones.

Las actualizaciones incluían mejoras en las pantallas de carga de los vuelos espaciales y en el motor Creation Engine, y se espera que lleguen en 2026.

También se dice que el próximo año se anunciarán una versión para PS5 y otra para Nintendo Switch 2.

¡Atención! Un nuevo informe indica que Starfield recibirá una importante actualización a principios de 2026, la cual mejorará las pantallas de carga de los vuelos espaciales y el motor de creación del juego. Pero eso no es todo, también se anunciarían las versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Así lo afirma Windows Central, que informa de que hay algo de verdad en los rumores sobre un evento a puerta cerrada celebrado recientemente por Bethesda en el que se presentaron las características actualizadas de Starfield que se lanzarán en 2026.

Windows Central habló con fuentes con información de primera y segunda mano después de ver una publicación del YouTuber LukeStephens, quien dijo que varias personas se habían puesto en contacto con él para preguntarle sobre la validez de un evento secreto y le habían dicho que "moderara sus expectativas". "Se están mejorando las cosas, pero por lo que he oído, probablemente no se trate de una actualización a la escala de Cyberpunk 2.0".

Según las fuentes de la publicación, Starfield contará con pantallas de carga mejoradas durante los vuelos espaciales y ahora se percibirá "más libre y continuo, si los rumores son ciertos", mientras que "también se mejorarán otros sistemas relacionados con los viajes y la exploración espaciales".

Según se informa, el motor Creation Engine, sobre el que se basa Starfield, también ha sido objeto de importantes mejoras técnicas "para facilitar algunos de estos tipos de sistemas, que también se trasladarán a futuros juegos".

Además, parece que Bethesda se mantiene fiel al motor Creation Engine con Starfield, en lugar de cambiar al motor Unreal Engine como hizo con Oblivion Remastered.

Además, según se ha informado, la tan rumoreada versión para PlayStation 5 finalmente se anunciará oficialmente el próximo año, al igual que la versión para Nintendo Switch 2, tras someterse a optimizaciones para dispositivos de "bajo consumo", como las consolas portátiles.

Fuentes de Windows Central afirmaron que la expansión de Starfield estaba prevista para 2025, pero el ajetreado periodo navideño para Microsoft y el retraso de Grand Theft Auto 6 hasta noviembre de 2026 han permitido a Bethesda adelantarlo para principios de 2026.

Sin embargo, otras fuentes internas, como DetectiveSeeds, han dicho que la actualización podría llegar a finales de 2026, pero "antes del otoño".

