Se ha revelado por completo la temporada 5 de Black Ops 7; la próxima actualización de Call of Duty traerá una gran cantidad de contenido nuevo

Se ha dado a conocer la temporada 5 de Call of Duty: Black Ops

La actualización estará disponible el 23 de julio de 2026

Entre las principales novedades se incluyen nuevas armas, mapas y modos de juego

Con Call of Duty: Modern Warfare 4 a la vuelta de la esquina, Activision ha revelado la próxima tanda de contenido que llegará a Black Ops 7, de 2025, y al battle royale gratuito Warzone.

Según se detalla en el blog de Call of Duty, las principales novedades incluyen cinco nuevos mapas multijugador, tres de los cuales se lanzarán junto con el inicio de la temporada el 23 de julio.

El que más espero es Jubilee, un entorno completamente nuevo para partidas de 6 contra 6 ambientado en un pueblo rural japonés. A este se le suman Frequency, una versión remasterizada de un mapa de Black Ops 4, y una nueva versión del icónico Dig de Black Ops 2 (que a su vez es una versión del Courtyard de World at War).

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Los otros dos mapas, "Tubro Tilt" y "Freerun: Descent", se agregarán en la próxima actualización de la Temporada 5 Reloaded.

Una gran variedad de modos nuevos

(Image credit: Activision)

Como parte de la actualización, también se lanzarán algunos modos nuevos por tiempo limitado: «Overdrive Domination» (una variante del clásico modo «Domination» que incorpora las estrellas de poder de «Overdrive»), «Gauntlet Rush» (que alterna entre cinco modos de juego distintos) y, a mitad de temporada, el regreso de «Cranked Moshpit».

No sería una nueva temporada sin armas y accesorios nuevos, y los que llegan en la Temporada 5 son de los más alocados hasta ahora.

Al inicio, podrás desbloquear el rifle de asalto FG42, una versión modernizada del arma de la Segunda Guerra Mundial con un daño considerable y casi sin retroceso horizontal, y las metralletas dobles Gremlin, que cambian la capacidad de apuntar con la mira por una potencia de fuego y movilidad extremas.

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Más adelante en la temporada, se agregará la ametralladora ligera Mammoth y, fiel a su nombre, es un arma enorme con dos cañones de alta potencia que disparan de manera continua, además de un nuevo arma cuerpo a cuerpo tipo maza.

En cuanto a los accesorios, al completar los desafíos semanales se desbloquearán opciones como el kit Jäger 45 Grid-Breaker —una loca conversión para pistola que convierte tu arma de mano en un bláster EMP portátil— o la conversión M34 Novaline Garand, que transforma el rifle futurista de ráfagas en uno antiguo de carga superior.

Si te da ganas de sumergirte en la acción, Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

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