"Sabemos que lo sabes": Ubisoft anunció oficialmente Assassin's Creed Black Flag Resynced, que contará con una presentación mundial "exclusiva" esta semana

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" se presentará oficialmente a nivel mundial esta semana

Los fans podrán verlo el 23 de abril

Como es habitual en Ubisoft, el tráiler ya se ha filtrado

¡Es oficial! Ubisoft anunció que el remake de Assassin's Creed 4: Black Flag, si ese que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo es real y se presentará esta misma semana.

En una nueva publicación en redes sociales, la compañía confirmó que el 23 de abril a las 4 p. m. PT / 12 p. m. ET / 5 p. m. BST se transmitirá un evento de presentación mundial de Assassin's Creed Black Flag Resynced, donde los fans podrán ver por primera vez el tráiler de lo que Ubisoft llama «el secreto peor guardado de los videojuegos».

Los fans podrán sintonizarlo a través del canal de YouTube de Ubisoft; sin embargo, si has estado en Internet durante las últimas 24 horas, es posible que hayas notado que el tráiler ya se ha filtrado antes de lo previsto. ¡Qué oportuno!

We know you know, but how about we tell you some more now? Tune in for Assassin's Creed Black Flag Resynced's Worldwide Reveal Showcase on April 23rd at 4PM UTC - 6PM CEST - 9AM PDT. https://t.co/Xi26YcN2AI pic.twitter.com/L4ogAy9DUZApril 20, 2026

El Black Flag original se lanzó con un modo multijugador. Sin embargo, Ubisoft ha mencionado en la descripción del tráiler que Resynced es una «icónica aventura pirata para un solo jugador», lo que sugiere que el modo en línea se ha eliminado del remake.

Resynced se filtró por primera vez en diciembre, cuando se descubrió a través de una lista de la junta de clasificación, pero los rumores sobre el desarrollo del proyecto surgieron por primera vez en junio de 2023.

Informes recientes afirmaban que, según se dice, el juego eliminará las tramas de la época moderna del original, y en un principio se especuló con que podría lanzarse de forma sorpresa a principios de este año.

Tras meses de filtraciones y rumores, Ubisoft confirmó oficialmente la existencia de Assassin's Creed Black Flag Resynced en marzo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Las especulaciones en torno a Assassin's Creed no son nada nuevo, pero vale la pena repetirlo: "Nada es cierto. Todo está permitido"", dijo Ubisoft en ese momento. "Bueno, excepto en este caso, algunos rumores tienen un poco más de fuerza. Mantén tu catalejo en el horizonte".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.