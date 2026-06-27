Rockstar podría estar siguiendo el modelo de Red Dead Redemption 2 para el lanzamiento de GTA 6; esto es lo que eso podría significar para el tercer tráiler, la revelación del juego y más

Ahora que ya están disponibles las preventas de Grand Theft Auto 6, muchos se preguntan cuándo saldrá el próximo tráiler importante. Hasta ahora solo se han publicado dos, y aunque ambos son excelentes muestras de los gráficos del juego, ninguno nos ha mostrado realmente jugabilidad de verdad ni ha explicado posibles nuevas mecánicas.

Esto normalmente sería bastante inusual —¿cuándo fue la última vez que recuerdas que te ofrecieran la oportunidad de reservar un juego antes de haber visto siquiera imágenes del juego?—, pero no es una gran sorpresa viniendo del desarrollador Rockstar Games.

De hecho, la estrategia de mercadotecnia de GTA 6 hasta ahora se ha desarrollado de manera muy similar a la del último lanzamiento del estudio, Red Dead Redemption 2, y creo que echar un vistazo al pasado nos da una idea bastante clara de qué podemos esperar este año.