Resident Evil Requiem, será una mezcla entre RE2 y RE4

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, afirma que las secciones de Leon y Grace están divididas equitativamente.

Las secciones de Grace serán más parecidas a Resident Evil 2, mientras que las de Leon mejorarán la base de Resident Evil 4.

Los segmentos de León contarán con "acción intensa y llena de adrenalina"

Después de la filtración inicial de PlayStation Store que reveló a Leon S. Kennedy como el personaje misterioso de Resident Evil Requiem , The Game Awards 2025 nos dio el primer vistazo al querido personaje heredado, y habrá mucho para que los fanáticos de los clásicos disfruten.

Entrevistado por Automaton en un evento para los medios, el director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, confirmó que el regreso de Leon S. Kennedy traerá acción intensa y llena de adrenalina. Al mismo tiempo, Grace Ashcroft será la más asustadiza de la historia de Resident Evil en la novena entrega de la franquicia.

También vale la pena señalar que el tiempo de Leon y Grace en Requiem se dividirá "casi en partes iguales", como confirmó Nakanishi, lo que llega después de varios meses de especulaciones sobre la posible presencia de Leon en el título.

Es un movimiento muy diferente a las apariciones de Chris Redfield en Resident Evil 7 (también dirigido por Nakanishi) y Resident Evil Village, donde apareció en segmentos jugables mucho más pequeños, pero Leon compartirá protagonismo con Grace en Requiem .

Y eso no es todo. Nakanishi también destacó que las secciones de juego de Grace Ashcroft se basarán en Resident Evil 2 , con un ritmo de survival horror mucho más lento, lo que debería resaltar la naturaleza miedosa de Grace.

Mientras tanto, la jugabilidad de Leon S. Kennedy se basará en las bases de Resident Evil 4 , que incluyó mucha acción intensa a través de tiroteos y combate cuerpo a cuerpo.

Basándonos en lo que hemos visto en el tráiler, parece que el combate de Leon será mejorado, con lo que parece una mecánica que permitirá a los jugadores tomar prestadas armas enemigas para ejecutarlas, duplicando la acción intensa que hizo a RE4 tan popular.

Resident Evil Requiem se perfila como lo mejor de la franquicia

Con una mezcla de elementos de posiblemente dos de los juegos más queridos de la franquicia, Resident Evil Requiem tiene el potencial de ser fácilmente la mejor entrega de la franquicia.

Entraré en más detalles sobre esto más adelante, pero Resident Evil 2 presenta los mejores elementos de survival horror que la franquicia ha ofrecido, con suficiente acción para mantener la experiencia divertida.

Con Claire Redfield y un joven Leon S. Kennedy como policía novato, mantiene las apuestas y las tensiones altas mientras ambos personajes enfrentan circunstancias desconocidas y potencialmente mortales, con una amenaza constante del Sr. X, el enemigo acosador, que mantiene a los jugadores alerta, casi durante toda la duración del juego.

Resident Evil 4 , un juego que muchos (incluyéndome a mí) consideran el mejor de la serie, ofrece el mejor equilibrio entre terror y acción, inclinándose más hacia esta última.

Si bien el original ofrece un tono de terror más de película B junto con la acción intensa, el remake se toma las cosas mucho más en serio, cambiando el estado vulnerable de Leon de RE2 a uno más seguro y hábil, mientras se enfrenta a algunos de los enemigos más aterradores de la historia de la franquicia.

Si Requiem puede ejecutar el ritmo entre las secciones de Grace y Leon, literalmente abrirá la puerta a que este sea el juego de Resident Evil más completo , especialmente si un DLC de Mercenaries incluye los personajes heredados para que los fanáticos disfruten.

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch 2, Epic Games y Steam, y puedes creer que estaré allí el primer día.