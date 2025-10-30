Resident Evil Requiem contará con el regreso de un personaje muy querido, según una filtración de Sony

Al parecer, Sony filtró información sobre el segundo protagonista jugable de Resident Evil Requiem.

Un anuncio de la Edición Deluxe en la PlayStation Store portuguesa reveló un traje para Leon S. Kennedy

El aspecto de Agente Especial de la DSO recuerda al atuendo de Leon en Resident Evil 6

Al parecer, Sony filtró el segundo protagonista jugable de Resident Evil Requiem, y es quien todos esperábamos.

Según 'Dusk Golem' en X / Twitter , quien vio un listado de Resident Evil Requiem Deluxe Edition en la PlayStation Store portuguesa, después de que se abrieran las reservas, esto parece confirmar que Leon S. Kennedy estará en el juego.

La página de la tienda, que ahora ha sido editada para eliminar cualquier mención del personaje, incluía detalles sobre la Edición Deluxe que ofrecerá cinco aspectos cosméticos adicionales, incluido un traje especial para Leon.

El atuendo Deluxe de Leon se llama Agente Especial DSO, lo que parece ser una referencia a su apariencia en Resident Evil 6. Aunque no hay una imagen disponible, todo apunta a que su traje incluirá su chaqueta de cuero del juego.

'Dusk Golem, quien filtró con precisión que varios juegos de Resident Evil con el motor RE llegarían a Nintendo Switch 2 , ofreció más detalles sobre la filtración de Leon en una publicación aparte .

"Algunas personas me escribieron expresando sospechas sobre la legitimidad de la filtración que menciona el traje de Leon en la edición Deluxe de Resident Evil Requiem para PlayStation 5, así que les daré más contexto", escribió Dusk Golem.

"Leon estará en RE9 como personaje principal jugable junto a Grace; estoy a la espera de que lo revelen. Desconozco los planes de marketing de Capcom, pero quiero compartir lo mejor posible lo que sucede en torno a RE."

Los rumores sobre la aparición de Leon en Requiem han circulado desde que se anunció el juego. 'Dusk Golem' también afirmó anteriormente que los fans verán más de Leon a medida que aumente la campaña de marketing, e incluso que será un protagonista principal, incluso más que Grace Ashcroft .

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.