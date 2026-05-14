Scuf acaba de lanzar un control de PS5 con licencia oficial que cuenta con un montón de botones adicionales y una gran variedad de funciones de alta gama

Scuf ha presentado el Omega, una nueva alternativa premium al DualSense para PS5 y PC

Cuenta con una gran cantidad de botones adicionales y componentes de alta gama

Ya está disponible, y los precios comienzan en 219,99$ / 209,99£

El fabricante de accesorios de gaming de alta gama Scuf ha presentado un nuevo control para PlayStation 5: el Omega.

Se trata de una alternativa al DualSense Edge con licencia oficial que cuenta con 11 entradas personalizables adicionales diseñadas para el juego competitivo. Esto incluye cuatro paletas traseras, dos botones laterales y cinco teclas G situadas en la parte inferior del mando. Todo se puede ajustar y reasignar a través de la aplicación móvil Scuf, que también ofrece la opción de guardar perfiles personalizados en el control.

Todo esto se suma a las entradas habituales del DualSense, lo que garantiza la compatibilidad nativa con la PS5.

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Además de esta gran cantidad de botones, el Scuf Omega cuenta con otras características únicas, como una placa frontal magnética extraíble y botones de acción intercambiables. También es compatible con un agarre antideslizante y tiene su propia tira de iluminación RGB.

El Omega es un control inalámbrico, aunque los jugadores que opten por utilizarlo con cable pueden aprovechar un bloqueo de cable para evitar desconexiones accidentales (una característica útil para entornos de torneo). Aunque la PS5 es claramente el centro de atención, los usuarios de PC también pueden beneficiarse de una frecuencia de sondeo ultrarrápida de 1000 Hz, ya sea jugando con cable o de forma inalámbrica.

Los componentes de alta gama, como el D-pad mecánico y los joysticks TMR de gran durabilidad, deberían suponer una mejora considerable con respecto al DualSense estándar. Incluso ofrece una mayor duración de la batería, con unas 17 horas estimadas de uso activo por carga, frente a las habituales (y bastante optimistas) 12.

Con características como estas, no es de extrañar que el Scuf Omega esté lejos de ser barato. Ya puedes comprarlo a través del sitio web de Scuf, a partir de 219,99 $ / 209,99 £.

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Aún está por verse si se ubicará entre los mejores controles para PS5, así que mantente atento a nuestra reseña en las próximas semanas.

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