PlayStation no dará marcha atrás en su decisión de poner fin a la producción de discos físicos, aseguran analistas

Los analistas sugieren que Sony no dará marcha atrás en su decisión de poner fin a la producción de discos físicos

El Dr. Serkan Toto, director ejecutivo de Kantan Games, afirma que Sony esperará a que pase la reacción negativa

Toto añade que "lo digital es demasiado lucrativo" para la compañía PlayStation

Sony planea poner fin a la producción de discos físicos en 2028 , pero a pesar de la oposición de los fans, los analistas sugieren que el fabricante de PlayStation no dará marcha atrás en su decisión.

El anuncio ha causado cierto revuelo en la comunidad, y aunque los fans en línea siguen instando a la compañía a que dé marcha atrás en su decisión, incluso creando una petición que ha acumulado más de 247.400 firmas hasta el momento, Sony guarda silencio sobre el asunto.

Otros usuarios de PS5 también protestan contra el plan cancelando sus suscripciones a PlayStation Plus, y muchos fans animan a otros a hacer lo mismo.

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Sin embargo, según el Dr. Serkan Toto, director ejecutivo de la consultora japonesa de la industria de los videojuegos Kantan Games, el boicot no hará que Sony cambie de opinión al respecto.

"Me solidarizo con los fans de los formatos físicos, pero Sony no dará marcha atrás en esta decisión", declaró Toto en una entrevista con IGN . «Por supuesto que sabían cuál sería la reacción en internet, y ahora esperan a que pase la tormenta».

Toto atribuyó la decisión a que el formato digital es más rentable, y la cantidad de jugadores que cancelan sus suscripciones a PS Plus no sería suficiente para convencer al gigante de los videojuegos.

"Sony tiene más de 120 millones de usuarios activos de PlayStation», dijo. «Alrededor de 50 millones de personas están suscritas a PlayStation Plus. Como ejemplo, supongamos que 500.000 cancelan su suscripción en señal de protesta; eso representaría solo el 1% de ese negocio, lo cual, por supuesto, no es suficiente para que Sony se replantee su estrategia. El mercado digital es demasiado lucrativo".

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Los márgenes de beneficio entre los juegos físicos y digitales son significativos, especialmente si se tienen en cuenta las ventas digitales de los juegos propios de PlayStation.

Según los cálculos de IGN, un juego como The Last of Us le reportaría a Sony el 65% de las ganancias por una copia física, el 30% al minorista y el 5% para los costos de producción. En el caso de las ventas digitales realizadas a través de PlayStation Store, Sony se quedaría con el 100% de los ingresos, pero para títulos de terceros como Call of Duty , la compañía se quedaría con un 30% del precio de venta.

"Su margen de beneficio actual ha sido demasiado bajo durante años, por lo que sienten que deben tomar medidas", añadió Toto. "Desde una perspectiva económica, las ventas digitales son una opción muy acertada, especialmente para los propietarios de plataformas".