Pasé un mes con la ModRetro M64, y creo que no hay mejor manera de jugar a tus juegos clásicos de Nintendo 64

Deslinde de responsabilidad Esta prueba práctica se basa en una unidad M64 de preproducción. Ni el hardware ni el software son definitivos.

Empecemos con una confesión: crecí en los años 90 jugando en una PS1. Prácticamente todas mis experiencias con la Nintendo 64 fueron en casa de un amigo, viéndolos recorrer los vastos e impresionantes campos de Hyrule en "Ocarina of Time", aprendiendo mi primera y dolorosa lección sobre los peligros del caparazón azul en "Mario Kart 64", o descubriendo mi pasión por los FPS competitivos con "GoldenEye".

Creo que eso es lo que hace que la ModRetro M64 sea una posibilidad tan emocionante para mí. Es una oportunidad de adentrarme en toda una generación de juegos a los que apenas he jugado sin preocuparme por el hardware obsoleto y con la ventaja de algunos toques modernos muy útiles que hacen que toda la experiencia sea mucho más fácil en 2026. Después de un mes con la consola, no me imagino jugando a juegos de N64 de otra manera.

¿Qué se dice sobre la imitación?

La M64 sigue un enfoque similar al que adoptó el fabricante con su primer lanzamiento, la ModRetro Chromatic. Ese dispositivo era su versión actualizada de la Nintendo Game Boy con hardware moderno, que ofrecía compatibilidad total con los cartuchos originales de Game Boy y Game Boy Color.

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Con la M64, obtienes una consola que mantiene una apariencia similar a la Nintendo 64 original, aunque con una carcasa transparente, ligera y elegante, disponible en cuatro colores. Una ranura en la parte superior admite todos los cartuchos originales de N64, así como los juegos propios de ModRetro que se lanzarán junto con la consola y en el futuro. También cuenta con un botón de expulsión de cartuchos (sorprendentemente agresivo) en la parte superior de la consola.

(Image credit: Future)

Se alimenta a través de USB-C y se conecta a la pantalla con un cable HDMI, lo que hace que conectarla a televisores y monitores sea muy sencillo hoy en día. Por otro lado, cuenta con cuatro puertos para mandos en la parte frontal de la consola, lo que te permite usar mandos originales de N64 o elegir entre conexión por cable o inalámbrica vía Bluetooth con varios mandos compatibles.

ModRetro está lanzando su propio control M64 Pro para acompañar a la consola en colores a juego, y aunque no tengo años de experiencia acumulada como cuando era joven, se siente bien en la mano.

El control de la N64 siempre ha sido de esos que o te encantan o los odias, pero esta nueva versión cuenta con una construcción robusta y botones con buena respuesta táctil, especialmente el satisfactorio accionamiento del gatillo Z en la parte trasera. La incorporación de una batería y la opción de conexión por cable o Bluetooth es justo el toque moderno que a ti también te encanta tener.

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(Image credit: Future)

Si no quieres, tampoco tienes que invertir en el controlador específico de ModRetro, ya que la M64 es compatible con el mando original de la N64, así como con otras opciones con cable e inalámbricas de terceros. Así que, si tienes un par guardados en algún armario, solo tienes que conectarlos y ya estás listo para jugar.

Un vínculo con el pasado

Ahora que ya he hablado de su aspecto y tacto, ¿qué tal es realmente jugar en la ModRetro M64?

En las últimas semanas he hecho un recorrido relámpago por algunos de los juegos más emblemáticos de la N64 y he disfrutado reviviendo viejos recuerdos y probando algunos clásicos por primera vez. No ha sido una experiencia completamente fluida y sin fallos, debido a algunos pequeños inconvenientes y problemas con ciertos títulos, pero en general ha sido increíblemente buena.

Juegos como GoldenEye y Perfect Dark, que ya sufrían caídas significativas de fps en la consola original, padecen algunos de esos mismos problemas aquí. ModRetro ya es muy consciente de los problemas con estos juegos y con otras pocas docenas más, por lo que irá probando y actualizando constantemente el firmware del M64 con el tiempo para ofrecer posibles mejoras: otra ventaja de la consola moderna.

Imágen 1 de 3 Link se ve mucho más fluido al escalarlo a 4K. (Crédito de la imagen: Future) Star Fox 64 / Lywat Wars 64 runs pretty much perfectly on the M64. (Crédito de la imagen: Future) I've upscaled Perfect Dark to 4K with Hi-Res enabled and widescreen - some lag, but it works well right now. (Crédito de la imagen: Future)

En cuanto a las buenas noticias, actualmente cuenta con casi 250 juegos sin problemas en su lista de compatibilidad, incluyendo algunos clásicos de todos los tiempos como *Mario Kart 64*, *Pokémon Snap* y *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*.

He estado jugando sobre todo a este último para poner a prueba la M64, y ha sido fantástico volver a disfrutar de ese juego con algunas de las ventajas de una consola moderna.

Funciona prácticamente a la perfección, pero lo que realmente impresiona son las opciones de escalado. Estas funcionan de maravilla, permitiéndote jugar en 720p, 1080p o incluso en 4K, en pantallas compatibles. Definitivamente suavizan algunos de los bordes más ásperos sin arruinar ni distorsionar la imagen.

Sin embargo, puedes mantener el aspecto retro si lo deseas, o utilizar todo tipo de opciones visuales diferentes para jugar y conseguir que los juegos se vean exactamente como tú quieres. Probé la mayoría de ellas y terminé con un par de favoritas.

(Image credit: Future)

Por supuesto, siempre tendré una debilidad por jugar a los videojuegos en su formato original para disfrutar de la experiencia más auténtica. Incluso puedes añadir líneas de escaneo o un filtro CRT a tu pantalla moderna para intentar recrear al máximo ese ambiente de los 90, aunque esto parece más un truco divertido que la mejor forma de jugar.

Nintendo "Sesenta y Wow"

En general, la ModRetro M64 es una pequeña consola genial que ofrece una auténtica experiencia de Nintendo 64, pero con algunos toques modernos que resultan muy beneficiosos. Me ha impresionado muchísimo tras probarla y creo que, con algunas actualizaciones para resolver los pocos problemas de rendimiento que aún quedan, muchos fans de toda la vida de la N64, o incluso los que se inician ahora en esta generación de videojuegos, la encontrarán una forma inteligente y sencilla de jugar a los títulos de la consola utilizando el hardware actual.

La ModRetro M64 costará 229,99 dólares, y los envíos comenzarán el 28 de julio. Puedes registrarte aquí mismo para recibir notificaciones sobre su disponibilidad. El control ModRetro M64 Pro se lanzará por separado por 89,99 dólares. Cuatro juegos publicados por ModRetro —Xeno Crisis, Xibalba 64, Extreme-G Turbo Fusion y Buck Bumble— también estarán disponibles a partir del 28 de julio a distintos precios.

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