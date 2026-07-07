Orbitals ya tiene elenco de doblaje en español latino rumbo a Nintendo Switch 2

¡Es oficial! Orbitals, la próxima aventura cooperativa intergaláctica para Nintendo Switch 2 que llegará el 3 de septiembre de 2026 reveló el elenco internacional de voces.

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En Orbitals, los jugadores podrán disfrutar de voces localizadas en español latinoamericano, inglés, japonés, chino simplificado, francés, español, alemán y portugués brasileño. Cada elenco ha sido cuidadosamente seleccionado para potenciar esta divertida aventura de ciencia ficción y dar vida, de manera auténtica, a un universo completamente nuevo inspirado en el anime clásico.



El reparto de voces en español incluye a:

Polly Huerta como Maki, una mecánica de carácter fuerte y la persona más joven del Asentamiento.

como Maki, una mecánica de carácter fuerte y la persona más joven del Asentamiento. Héctor Mena como Omura, un cartógrafo reservado que suele perderse en sus propios pensamientos. Omura y Maki crecieron juntos en el Asentamiento, como si fueran hermanos gemelos.

como Omura, un cartógrafo reservado que suele perderse en sus propios pensamientos. Omura y Maki crecieron juntos en el Asentamiento, como si fueran hermanos gemelos. Pepe Vilchis como Togen, el silencioso y reservado líder del Asentamiento.

como Togen, el silencioso y reservado líder del Asentamiento. Olga Hnidey como Kinakoko, una mecánica ruidosa y directa, amable... ¡aunque con una forma bastante brusca de demostrarlo!

como Kinakoko, una mecánica ruidosa y directa, amable... ¡aunque con una forma bastante brusca de demostrarlo! Sebastián Llapur como Jaga, un comerciante de personalidad arrolladora con quien Maki y Omura se encontrarán durante su aventura.

Además, el reparto de voces en japonés cuenta con las actuaciones de Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda, Tatsuya Kobayashi, entre otros.



Orbitals llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre y ya puede reservarse . El juego estará disponible tanto en edición física como en edición digital, además de una Edición Digital Deluxe, que incluirá contenido digital adicional.

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