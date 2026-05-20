NVIDIA impulsa Forza Horizon 6 con DLSS 4.5 y Ray Tracing desde el lanzamiento

¡La espera terminó! Forza Horizon 6 ya está disponible para todos los jugadores, con compatibilidad con DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation.

Por si fuera poco, el jueves se lanzará Luna Abyss con la integración de DLSS Super Resolution, que se puede actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution a través de la NVIDIA app. Y, por último, Crimson Desert se ha actualizado a DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation nativo, con compatibilidad con el modo 6X, para ofrecer un rendimiento aún más rápido en las GPU de las GeForce RTX Serie 50.

A continuación, te presentamos un resumen de los juegos nuevos y próximos que incorporan tecnologías RTX:

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Forza Horizon 6 : Descubre los impresionantes paisajes de Japón con más de 550 autos reales y conviértete en una leyenda de las carreras en el Horizon Festival, en Forza Horizon 6 de Playground Games y Xbox Game Studios. Desde el lanzamiento, todos los jugadores con tarjetas GeForce RTX podrán mejorar y acelerar los gráficos con trazado de Ray Tracing gracias al DLSS 4.5 Super Resolution. Además, los jugadores con tarjetas GeForce RTX Serie 50 podrán multiplicar las tasas de fotogramas mediante la DLSS Multi Frame Generation. Con una configuración máxima en 4K y el Ray Tracing activado, los propietarios de GPU de escritorio de la GeForce RTX Serie 50 pueden experimentar un multiplicador de rendimiento promedio de 5.2X gracias al modo 4X de DLSS Multi Frame Generation. Además, puedes jugar a Forza Horizon 6 con Ray Tracing, DLSS Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex transmitiendo desde la nube a través de múltiples dispositivos con una suscripción Ultimate a GeForce NOW.

: Descubre los impresionantes paisajes de Japón con más de 550 autos reales y conviértete en una leyenda de las carreras en el Horizon Festival, en de Playground Games y Xbox Game Studios. Desde el lanzamiento, todos los jugadores con tarjetas GeForce RTX podrán mejorar y acelerar los gráficos con trazado de Ray Tracing gracias al DLSS 4.5 Super Resolution. Además, los jugadores con tarjetas GeForce RTX Serie 50 podrán multiplicar las tasas de fotogramas mediante la DLSS Multi Frame Generation. Con una configuración máxima en 4K y el Ray Tracing activado, los propietarios de GPU de escritorio de la GeForce RTX Serie 50 pueden experimentar un multiplicador de rendimiento promedio de 5.2X gracias al modo 4X de DLSS Multi Frame Generation. Además, puedes jugar a Forza Horizon 6 con Ray Tracing, DLSS Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex transmitiendo desde la nube a través de con una suscripción Ultimate a GeForce NOW. Luna Abyss : En Luna Abyss de Kwalee, eres un prisionero condenado a explorar una mega estructura abandonada que se extiende a gran profundidad bajo la superficie de la luna mímica Luna. El juego sale a la venta el 21 de mayo y es compatible con DLSS Super Resolution y DLAA, tecnologías que se pueden mejorar a través de la NVIDIA app para obtener una calidad de imagen aún mejor. Antes de su lanzamiento, prueba la demo mejorada con DLSS en Steam para ver si Luna Abyss es lo que buscas.

: En de Kwalee, eres un prisionero condenado a explorar una mega estructura abandonada que se extiende a gran profundidad bajo la superficie de la luna mímica Luna. El juego sale a la venta el 21 de mayo y es compatible con DLSS Super Resolution y DLAA, tecnologías que se pueden mejorar a través de la NVIDIA app para obtener una calidad de imagen aún mejor. Antes de su lanzamiento, prueba la para ver si Luna Abyss es lo que buscas. Crimson Desert : Crimson Desert , el exitoso juego de Pearl Abyss que recibe actualizaciones y mejoras constantes, es un juego de acción y aventura de mundo abierto que requiere cientos de horas para completarlo al 100 %. Cuando se lanzó en marzo, el juego ya era compatible con la DLSS 4.5 Super Resolution y la 4X DLSS Multi Frame Generation. Pero tras una actualización reciente, Crimson Desert se ha actualizado a la 6X DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation de forma nativa, lo que permite a los jugadores con tarjetas GeForce RTX Serie 50 acelerar aún más las tasas de fotogramas durante los momentos más intensos del juego y equilibrar dinámicamente la generación de fotogramas en escenas menos exigentes.