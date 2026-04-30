NVIDIA impulsa el gaming con DLSS en nuevos títulos y actualizaciones RTX
NVIDIA lleva DLSS a Diablo IV, NTE y más juegos RTX
¡Es oficial! DLSS llega a NTE, Diablo IV: Lord of Hatred y Bus Bound, pero eso no es todo, pues también llega un nuevo GeForce Game Ready Driver y una actualización RTX para laptops. ¿Quieres conocer todos los detalles? Estás en el lugar indicado.
Diablo IV: Lord of Hatred se lanzó ayer por la tarde y hoy se publicó la actualización Riven Tides de ARC Raiders. Ambos títulos pueden actualizarse a DLSS 4.5 mediante la aplicación de NVIDIA. Mañana, NTE se lanzará oficialmente en América del Norte, Europa y otras regiones, tras su estreno inicial en China la semana pasada. El juego incluye DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Multi Frame Generation y efectos con path tracing. El jueves, Bus Bound llegará al mercado con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation, con opción de actualizar al modo DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X desde la aplicación de NVIDIA.
La compañía también lanzó un nuevo GeForce Game Ready Driver que optimiza el sistema para Conan Exiles Enhanced, de Funcom, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de mayo, con soporte para DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex.El artículo continúa a continuación.
Por último, NVIDIA amplía las opciones de laptops GeForce RTX con una nueva configuración de GPU GeForce RTX 5070 Laptop, incluyendo una versión con 12 GB de memoria. Ante la alta demanda de GPUs GeForce RTX para laptops y las limitaciones en el suministro de memoria, esta novedad ayuda a maximizar la disponibilidad y permite a los socios ofrecer una mayor variedad de equipos a los consumidores.
Aquí tienes un vistazo más detallado a los nuevos y próximos juegos que integran tecnologías RTX:
- NTE (Neverness to Everness): ambicioso y único RPG online que se desarrolla en la ciudad de Hethereau, donde los humanos coexisten con anomalías sobrenaturales. Con iluminación inmersiva mediante path tracing, los entornos de NTE se ven aún más mejorados y, al activar DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction y DLSS Multi Frame Generation, los jugadores con GeForce RTX pueden multiplicar las tasas de cuadros y llevar la calidad de imagen a nuevos niveles. Mañana, 29 de abril, NTE se lanza oficialmente en América del Norte, Europa y otras regiones.
- Diablo IV: Lord of Hatred: Más tarde hoy, la saga Age of Hatred alcanzará su clímax en Diablo IV: Lord of Hatred. El juego cuenta con soporte para DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, lo que permite a los jugadores con GeForce RTX Serie 50 multiplicar el rendimiento en 4K en un promedio de hasta 6.5 veces, con reflejos y sombras con ray tracing activados y el resto de configuraciones al máximo. A través de la aplicación de NVIDIA, todos los jugadores con GeForce RTX pueden actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution, mientras que los usuarios de GeForce RTX Serie 50 también pueden actualizar al modo DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X para aumentar aún más el rendimiento.
- ARC Raiders: Ya disponible, Riven Tides es la sexta actualización gratuita de contenido para el popular ARC Raiders desde su lanzamiento. Al adentrarte en Riven Tides, puedes mejorar la inmersión, aumentar la capacidad de respuesta y acelerar las tasas de cuadros con un conjunto de tecnologías NVIDIA. DLSS Multi Frame Generation, trabajando en conjunto con DLSS Super Resolution, multiplicará el rendimiento. NVIDIA Reflex reducirá la latencia en PC, permitiendo que tus acciones ocurran más rápido en el juego, haciendo que la experiencia sea más fluida. Además, NVIDIA RTXGI utiliza el poder del ray tracing para hacer que la iluminación sea más realista y dinámica.
- Bus Bound: de Saber Interactive y stillalive studios pone a los jugadores al volante de autobuses urbanos con licencia oficial. Cuando se lance el 30 de abril, los conductores con equipos GeForce RTX podrán mejorar sus recorridos con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation, que pueden actualizarse a DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X mediante la aplicación de NVIDIA.
- Conan Exiles Enhanced: Desarrollado en Unreal Engine 5, Conan Exiles Enhanced reúne ocho años de contenido posterior al lanzamiento en una experiencia completamente mejorada, con gráficos notablemente superiores, mejor rendimiento y tecnología moderna de renderizado. La actualización revitaliza el brutal mundo de Conan, ofreciendo un mayor nivel de inmersión tanto para nuevos jugadores como para fans de larga data. Para garantizar el máximo rendimiento en todos los jugadores con GeForce RTX, Conan Exiles Enhanced incluye soporte para DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution. Además, con NVIDIA Reflex, la latencia en PC se reduce, haciendo que la jugabilidad sea aún más responsiva.
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