NVIDIA impulsa el gaming con DLSS en nuevos títulos y actualizaciones RTX

¡Es oficial! DLSS llega a NTE, Diablo IV: Lord of Hatred y Bus Bound, pero eso no es todo, pues también llega un nuevo GeForce Game Ready Driver y una actualización RTX para laptops. ¿Quieres conocer todos los detalles? Estás en el lugar indicado.

Diablo IV: Lord of Hatred se lanzó ayer por la tarde y hoy se publicó la actualización Riven Tides de ARC Raiders. Ambos títulos pueden actualizarse a DLSS 4.5 mediante la aplicación de NVIDIA. Mañana, NTE se lanzará oficialmente en América del Norte, Europa y otras regiones, tras su estreno inicial en China la semana pasada. El juego incluye DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Multi Frame Generation y efectos con path tracing. El jueves, Bus Bound llegará al mercado con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation, con opción de actualizar al modo DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X desde la aplicación de NVIDIA.

La compañía también lanzó un nuevo GeForce Game Ready Driver que optimiza el sistema para Conan Exiles Enhanced, de Funcom, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de mayo, con soporte para DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex.

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Por último, NVIDIA amplía las opciones de laptops GeForce RTX con una nueva configuración de GPU GeForce RTX 5070 Laptop, incluyendo una versión con 12 GB de memoria. Ante la alta demanda de GPUs GeForce RTX para laptops y las limitaciones en el suministro de memoria, esta novedad ayuda a maximizar la disponibilidad y permite a los socios ofrecer una mayor variedad de equipos a los consumidores.

Aquí tienes un vistazo más detallado a los nuevos y próximos juegos que integran tecnologías RTX: