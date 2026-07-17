Nunca has visto un Aston Martin como este: el legendario fabricante de autos presenta un SUV diseñado exclusivamente para Modern Warfare 4

Una maqueta a escala real del Aston Martin Dreadnought.

Aston Martin acaba de presentar el Dreadnought, un SUV militar disponible únicamente en versión digital y diseñado exclusivamente para Call of Duty: Modern Warfare 4.

Cuenta con un blindaje resistente y un potente motor V12.

El vehículo aparecerá en el modo DMZ del juego y en el battle royale gratuito Warzone.

El legendario fabricante de autos de lujo Aston Martin acaba de presentar el Dreadnought, un SUV con tracción en las cuatro ruedas y blindaje pesado que, según se afirma, ofrece «niveles de desempeño propios de un superdeportivo» y «desempeño táctico de élite» en el campo de batalla.

Su carrocería, pintada en color Chiltern Green, combina un robusto blindaje militar con una aerodinámica avanzada para ofrecer una potente combinación de velocidad y protección, mientras que el interior incluye elementos de lujo como un tablero de cuero Oxford Tan y una palanca de cambios dorada.

Bajo el capó, cuenta con un gigantesco motor V12 y viene equipado con una gama única de características orientadas al combate, tales como compartimentos específicos para armas y tanques de combustible de reserva.

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Su nombre pretende evocar imágenes del HMS Dreadnought, un famoso buque británico del siglo XX que fue tan significativo que dio origen a una clase completamente nueva de acorazados.