Nuevas filtraciones revelan el futuro de "Resident Evil: Requiem", incluyendo el DLC de Leon Kennedy

Resident Evil: Requiem lleva poco más de una semana y ya es el juego más exitoso de la franquicia con 5 millones de copias vendidas, por ello, muchos fans ya están pensando en el futuro del juego, ¿eres uno de ellos? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues de acuerdo con el popular filtrador Dusk Golem (AestheticGamer), hay un DLC centrado en Leon Kennedy “avanzado en desarrollo” y llegaría más pronto de lo que pensábamos.

¿Qué sabemos del DLC?

Como sabemos, los títulos de la franquicia Resident Evil suelen lanzar DLCs después de su lanzamiento y Requiem no será la excepción, aunque si hay algunos cambios respecto a los primeros rumores que se escucharon al respecto, recordemos que el mismo filtrador, conocido también como AestheticGamer señalaba que el DLC tiraría una versión jugable de Alyssa, la madre de Grace Ashcroft.

Entonces, ¿quién será el protagonista del nuevo DLC? Leon S. Kennedy, quien tiene un papel fundamental en la campaña principal de Resident Evil Requiem, es la respuesta. Aunque es importante mencionar que aún no se conocen detalles sobre la escala o el alcance de este DLC, se espera que contribuya a ampliar la historia de la nueva entrega.

Dado que gran parte de la información sigue siendo desconocida, todavía no es posible determinar en qué punto de la cronología se desarrollará este contenido descargable protagonizado por el exagente de policía de Raccoon City, por lo que tampoco se sabe si funcionará como una continuación directa de la trama principal.

Respecto a Alyssa Ashcroft, AestheticGamer sugiere que Capcom podría incorporar un modo extra similar a Los Mercenarios, como ha ocurrido en otros títulos de la saga. En ese caso, existe la posibilidad de que la madre de Grace sea un personaje jugable dentro de esa modalidad, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

¿Qué viene para la franquicia de Resident Evil?

Aunque los planes oficiales aún no se han revelado, el mismo insider compartió información que ha generado gran expectativa entre los fans.

Según Dusk Golem, el remake del primer Resident Evil ya se encuentra en una fase activa de desarrollo. Sin embargo, advierte que su lanzamiento aún estaría a varios años de distancia, por lo que los seguidores de la serie deberán tener paciencia. Por ahora no se conocen más detalles, así que no está claro si esta nueva versión adoptará una jugabilidad en tercera persona o si conservará el estilo clásico de cámaras fijas.

Cabe recordar que rumores anteriores también apuntaban a que Capcom estaría trabajando en remakes de Code: Veronica y RE Zero. Además, otra filtración reciente sugiere que Resident Evil 5 podría regresar de alguna forma. Aun así, es importante considerar que toda esta información carece de confirmación oficial y debe tomarse con cautela.