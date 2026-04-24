"¿No hay correcciones de estabilidad? ¿Acaso esto es una actualización?" — La nueva actualización de software de la PS5 es importante, ya que añade... ¿más reacciones con emojis a los mensajes?

Se ha lanzado una nueva actualización de software para la PS5

Entre las novedades se incluyen más reacciones con emojis en los mensajes y una mayor facilidad de uso

En cambio, los jugadores esperaban más correcciones para mejorar la estabilidad de la consola

Sony ha lanzado una nueva actualización de software para la PlayStation 5, y hay que decir que es bastante decepcionante, por decirlo suavemente.

Según las notas de la actualización de la versión 26.03-13.20.00, los mensajes de la PS5 ahora cuentan con reacciones con emojis adicionales y han recibido algunas mejoras. Eso es todo, amigos.

«Hemos añadido más emojis que puedes usar para reaccionar a los mensajes. Hemos mejorado los mensajes y la usabilidad en algunas pantallas», reza el texto completo de las notas de la actualización.

El artículo continúa a continuación.

No es lo que la mayoría de los jugadores esperaban, y algunos se preguntan si la consola recibirá pronto una nueva actualización de estabilidad y rendimiento.

«¿Dónde está la estabilidad? ¿Es segura? ¿Está bien?», dijo un usuario en Reddit.

«Me pregunto cuándo tendremos todos la interfaz de usuario de inicio actualizada», dijo otro, a lo que un usuario respondió: «Después de que envíes tu identificación emitida por el gobierno».

La persona se refiere al nuevo sistema de verificación de edad de PlayStation, que ya ha comenzado a implementarse en el Reino Unido e Irlanda.

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El proceso, que comenzó como parte de la Ley de Seguridad en Línea (OSA) del Reino Unido, es actualmente opcional, pero será obligatorio a partir de junio de 2026.

Quienes no completen la verificación de edad perderán el acceso a muchas funciones de comunicación de PlayStation, como el chat de texto y de voz, los mensajes, el chat de voz de Discord, las funciones de streaming, la transmisión a YouTube y Twitch, la participación en partidas o sesiones grupales, y otros contenidos generados por los usuarios (UGC) dentro del juego..

Para poder utilizar las nuevas reacciones con emojis en los mensajes, los jugadores deberán completar en breve el proceso de verificación de edad.

Los jugadores deberían empezar a recibir correos electrónicos en los que se les pedirá que completen los pasos de verificación de edad. Si aún no has recibido el tuyo, puedes consultar las preguntas frecuentes oficiales para empezar.

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