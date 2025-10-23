La última presentación de Nintendo sobre Kirby Air Riders fue una inmersión abrumadora en contenido totalmente nuevo que incluye un nuevo modo historia Top Ride y Road Trip, funciones en línea, opciones de personalización y mucho, mucho más

Kirby Air Riders recibirá un montón de contenido nuevo, incluyendo un nuevo modo Top Ride, un modo historia Road Trip y mucho más.

Se añadirán nuevos mapas del Kirby Air Ride original.

También se han implementado nuevas funciones en línea y características de personalización.

¿Eres de los que espera con emoción Kirby Air Riders? De ser así, te tenemos grandes noticias, pues el último Nintendo Direct reveló nuevos detalles.

La presentación de una hora de duración, presentada por el director Masahiro Sakurai, comenzó con una inmersión profunda en un nuevo modo extra llamado Top Ride. Basado en el modo original introducido en Kirby Air Ride, Top Ride ofrece una nueva perspectiva cenital e incluye circuitos inspirados en los disponibles en el modo Air Ride.

Este nuevo modo en línea, que permite jugar hasta a ocho jugadores o sin conexión con otros tres jugadores en un solo sistema, también cuenta con objetos exclusivos para usar durante las carreras, como Kaboomb, Drift Flames, Drill Driver y muchos más.

Una nueva mirada al modo Road Trip, que es el modo historia de Air Riders, mostró diferentes desafíos de Air Ride, City Trial y Top Ride, incluyendo carreras, batallas y eventos de campo, que se pueden jugar mientras se recogen máquinas y objetos que se pueden usar entre desafíos.

El juego también amplía sus funciones en línea con la incorporación de Paddock, un vestíbulo en línea que permite a los jugadores moverse como pilotos y organizar partidas, interactuar con amigos, reproducir música y mucho más.

Los jugadores también podrán crear su propia licencia personalizable, que se utilizará para identificarse mientras juegan en línea. El juego ha anunciado recientemente un sistema de clases, que se mide por colores, y una nueva métrica llamada Global Win Power, que también aparecerá en su licencia a medida que avancen y suban de rango.

El modo Air Ride también contará con un nuevo tipo de carrera llamada Swap Relay. La idea de este minijuego es que, cuando los jugadores seleccionan una máquina, por cada vuelta individual que completan, las máquinas se intercambian automáticamente.

«Encuentra las combinaciones adecuadas y experimenta con diferentes emparejamientos de piloto y máquina. ¡Incluso puedes hacer relevos con otros jugadores de forma local pasando el control como si fuera un testigo!», explicó Nintendo.

La lista de verificación de Kirby Air Ride también regresa. A medida que los jugadores completan ciertos objetivos, se da la vuelta a una casilla de la lista de verificación, ya sea en las pestañas Air Ride, Top Ride, City Trial, Road Trip u Online. Cuanto más logren los jugadores, más contenido desbloqueable podrán acceder.

Además de la incorporación de nueve circuitos Air Ride del juego original, lo que eleva el número total de circuitos a 18, el Direct también cubrió los estadios, así como las batallas contra jefes en un nuevo modo VS. Boss, que adelantó el debut de un oponente exclusivo para las batallas contra jefes llamado Robo Dedede.

Sakurai también presentó una colección de nuevos amiibo, que incluye los nuevos Meta Knight, Chef Kawasaki y Dedede. Estas figuras se pueden escanear en el juego para utilizarlas como jinetes.

