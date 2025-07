Anuncian Nintendo Direct para el día de mañana. Te decimos cómo verlo

Se acaba de anunciar un Nintendo Direct Partner Showcase

Podrás sintonizarnos el 31 de julio

La presentación tendrá una duración de 25 minutos y contará con lanzamientos de terceros para Switch 2.

Nintendo anunció oficialmente su próximo Nintendo Direct. Y, como es habitual, no hay que esperar mucho para verlo en directo. La compañía suele anunciar los Nintendo Directs uno o dos días antes de su lanzamiento, y en este caso no es la excepción.

Anunciado a través de las redes sociales de Nintendo, el próximo Nintendo Direct tendrá lugar el 31 de julio de 2025 a las 7 de la mañana, tiempo de la CDMX. Podrás ver la presentación en directo en los canales regionales de YouTube de Nintendo .

La presentación durará unos 25 minutos, algo normal para una presentación más centrada en los socios. Aún quedan muchos juegos de Nintendo Switch 2 de los que esperamos más detalles durante el resto del año y el próximo, aunque probablemente se reserven para un Directo first-party más amplio.

(Image credit: Nintendo)

Entre los juegos que esperamos con ansias escuchar se encuentran Metroid Prime 4: Beyond, Drag x Drive, Kirby Air Riders y The Duskbloods de FromSoftware . Todos, excepto The Duskbloods, se lanzarán este año, y el multijugador, similar a Bloodborne, llegará en 2026. Además, ten en cuenta que se trata de un Partner Direct, lo que significa que es menos probable que los títulos propios de Nintendo aparezcan aquí.