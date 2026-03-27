Nintendo confirma que el precio de los juegos físicos de Switch 2 "no subirá" tras anunciar que los títulos digitales costarán menos que las versiones físicas en EE. UU

El precio de los juegos de Nintendo Switch 2 en EE. UU. va a cambiar

A partir de mayo de 2026, los títulos digitales de Nintendo tendrán precios diferentes a los de sus versiones físicas

Nintendo ha confirmado que "el precio de los juegos físicos no va a subir" y que los socios minoristas fijarán sus propios precios

Nintendo ha anunciado que el precio de los juegos de Nintendo Switch 2 en EE. UU. va a cambiar, y que los títulos digitales costarán menos que las versiones físicas.

La noticia proviene de una nueva publicación de Nintendo, en la que se confirma que, a partir de mayo de 2026 y comenzando con las reservas de «Yoshi and the Mysterious Book», los títulos digitales exclusivos de Nintendo Switch 2 tendrán un precio de venta recomendado diferente al de las versiones físicas.

«Los juegos de Nintendo ofrecen las mismas experiencias, ya sea en formato físico o digital, y este cambio simplemente refleja los diferentes costos asociados con la producción y distribución de cada formato, y ofrece a los jugadores más opciones sobre cómo pueden comprar y jugar los juegos de Nintendo», dijo la compañía.

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«Como siempre, los socios minoristas establecen sus propios precios para los juegos físicos y digitales, y los precios de cada título pueden variar».

La declaración sugiere que los juegos actuales publicados por Nintendo, como Mario Kart World, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Pokémon Pokopia, no sufrirán cambios de precio.

Solo se verán afectados los nuevos títulos a partir de mayo, comenzando con Yoshi and the Mysterious Book, que se había anunciado previamente con un precio digital de 59,99 dólares. Con los nuevos cambios, esto significa que la copia física costará 10 dólares más, a 69,99 dólares.Nintendo explicó que el cambio «simplemente refleja los diferentes costos asociados a la producción y distribución de cada formato y ofrece a los jugadores más opciones a la hora de comprar y jugar los juegos de Nintendo».

Tras cierta confusión, la empresa responsable de Switch ha aclarado su comunicado y ha confirmado que esto no significa que el precio de las versiones físicas vaya a aumentar, sino que los socios minoristas fijarán sus propios precios para ambas.

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«El costo de los juegos físicos no va a subir», dijo Nintendo en un comunicado a IGN. «Esto significa que cuando Nintendo venda versiones digitales de juegos publicados por Nintendo y exclusivos para Nintendo Switch 2 a consumidores en EE. UU., esos precios tendrán un precio de venta recomendado al público (MSRP) más bajo que el de sus versiones físicas.

Los socios minoristas fijan sus propios precios para los juegos físicos y digitales, y los precios de cada título pueden variar».

A principios de esta semana, se informó de que Nintendo está reduciendo la producción de Switch 2 tras las decepcionantes ventas durante la temporada navideña. Fuentes de Bloomberg afirmaron que la empresa ahora tiene como objetivo producir 4 millones de unidades en lugar de 6 millones, a pesar del éxito comercial y de crítica de Pokémon Pokopia, exclusivo de Switch 2, que vendió 2,2 millones de unidades en todo el mundo en sus primeros cuatro días de lanzamiento.

Según se informa, Nintendo está esperando a que otros títulos muestren ventas consistentemente sólidas para justificar el aumento de la producción de consolas.

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